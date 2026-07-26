Nuevo Es-alert por el incendio en Vall d'Uixó: se pide a la población apagar el aire acondicionado y extractores

Población desalojada, a 25 de julio de 2026, en la Vilavella, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo mensaje Es-alert a causa del incendio forestal en la Vall d'Uixó (Castellón).

En este mensaje de alerta, entre otras recomendaciones, se pide a la población cerrar puertas, ventanas y ventilación y apagar el aire acondicionado y los extractores.

En concreto, el texto remitido a los vecinos de la zona es el siguiente: "A causa del incendio forestal, se mantiene el confinamiento en la Vall d'Uixó. Permanezcan en interiores. Cierren puertas, ventanas y ventilación. Apaguen aire acondicionado y extractores. Infórmense por canales oficiales".