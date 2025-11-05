El nuevo contrato de transporte urbano de Castelló estará licitado antes de que finalice el año

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido esta tarde una nueva sesión del Foro de Movilidad, convocado por el concejal del área Cristian Ramírez, en el que ha anunciado que el nuevo contrato de transporte urbano estará licitado antes de que finalice el año.

El objeto del encuentro ha sido informar a los miembros del Foro de la situación en la que se encuentran tanto la primera ordenanza de movilidad como el nuevo y "ambicioso", según Ramírez, contrato del servicio de transporte urbano de la ciudad.

El edil ha declarado que desde el área de Movilidad siguen avanzando con el compromiso de mejorar la ciudad y una muestra de ello es que antes de que finalice el año estará en marcha la primera Ordenanza de Movilidad de Castellón, "pionera en varias cosas como es la integración de la Zona de Bajas Emisiones o la regulación del uso del patinete", así como también la licitación del nuevo contrato del servicio de transporte urbano.

Así pues, en lo que corresponde al nuevo contrato de transporte urbano, el concejal ha informado de mañana se aprobará en Junta de Gobierno Local la versión definitiva del proyecto de servicio de transporte urbano. "Cabe señalar que se encontraba en periodo de alegaciones; ya han sido resueltas, de modo que mañana se procederá a su aprobación definitiva", ha añadido.

"Seguimos avanzando y, tras su aprobación, el siguiente paso será ya proceder a la licitación, que se producirá antes de que acabe 2025", ha declarado el edil.

Ramírez ha recordado en el Foro que "este nuevo contrato contempla, entre otros aspectos, puntos clave que son respuesta a las peticiones de los ciudadanos, como son la digitalización del sistema, el pago con tarjeta y móvil en los propios buses o sistemas de vigilancia dentro de los vehículos para mayor seguridad de las personas usuarias del servicio".

ORDENANZA DE MOVILIDAD

Por otra parte, el edil ha recordado que, tras su aprobación en el pasado pleno municipal del mes de julio, la ordenanza de movilidad debía pasar por el periodo de alegaciones, que ya han sido resueltas, por lo que ahora se están ultimando los informes necesarios para su aprobación definitiva en el pleno del mes de noviembre.

Ramírez ha explicado a los asistentes los próximos pasos que se darán, en este sentido, anticipando que la ordenanza sigue con la tramitación y cumpliendo los plazos previstos, de modo que -ha dicho- "antes de que finalice el año ya estará en vigor".

El concejal ha expresado la relevancia de que esté en funcionamiento antes de que finalice el año, especialmente porque "la ordenanza incluye, tal y como indica el Ministerio, el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, cuyas obras finalizarán a finales de diciembre".

Junto a la Zona de Bajas Emisiones, Ramírez ha recordado que la ordenanza también regula aspectos "esenciales para la correcta gestión de la movilidad urbana", como son las normas de seguridad vial y de circulación, "donde hay un apartado específico solo para las bicicletas, así como para los vehículos de movilidad personal (VMP)", la regulación de zonas 30, la distribución urbana de mercancías y la promoción del transporte público y escolar, entre otros.

"Desde este gobierno queremos hacer partícipes a los castellonenses de estos avances en materia de movilidad; para ello, la mejor forma de hacerlo es con la puesta en común de estos avances y resolviendo dudas o escuchando peticiones en el lugar apropiado, que precisamente es este Foro de Movilidad", ha concluido el edil.