El nuevo decreto de zonas inundables obligará a informar cuando una vivienda esté en un área de riesgo antes de su venta

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una visita institucional a la sede de la Aemet, a 15 de julio de 2026, en Valencia (Comunitat Valenciana, España). - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que el Gobierno sacará este jueves a audiencia pública el real decreto de zonas inundables, que incluirá limitaciones constructivas, un catálogo de inundaciones históricas y obligará a incluir información en el Registro de la Propiedad sobre si una vivienda está en un área con riesgo de inundación, antes de su compraventa.

Durante una rueda de prensa tras visitar la sede de la Agencia Estatal de Meteorología en València, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo central quiere a partir de este jueves "escuchar todas las voces" y abrir "un proceso muy participativo" que espera que pronto "vea sus frutos". Así, ha pedido la "máxima participación para enriquecer el real decreto".

Aagesen ha expuesto que España "tiene muchas zona de riesgo" y que "se sigue construyendo" en zonas inundables. "Necesitamos que los ríos tengan la menor ocupación posible, que puedan fluir, tengan espacios para las avenidas" y que "se deje de construir en las zonas donde hay mayor riesgo de la población".

La ministra ha señalado que el Gobierno pretende que construyan viviendas "por encima de la altura de riesgo" en determinadas zonas, "evitar garajes subterráneos en las zonas donde puedan tener impactos muy graves estas construcciones y restringir usos que generen mayor vulnerabilidad al conjunto de la población".

Aagesen ha señalado que la nueva norma "no se queda en limitaciones" sino que también contiene "medidas de transparencia" como que se incluya información sobre si una vivienda de nueva construcción o de segunda mano se encuentra en una zona inundable, para que la ciudadanía pueda estar informada sobre este hecho cuando vaya a proceder a su compraventa. Este dato figurará en el Registro de Propiedad, ha aclarado a preguntas de los medios.

A este respecto, Aagesen ha indicado que hasta ahora el gestor de una nueva propiedad tenía que marcar si estaba en una zona inundable, y a partir de este real decreto esta información deberá conocerse no solo para vivienda de obra nueva sino también para la que ya está construida.

"No significa que no se pueda habitar, significa que la población esté informada y pueda actuar. Que sabe que su vivienda es más vulnerable", ha puntualizado Aagesen.

El real decreto contemplará, según la ministra, medidas de adaptación para que los ayuntamientos elaboren sus planes municipales y medidas de formación tanto a personal de la administración como a jóvenes.

También se incluirán medidas de prevención como que los planes urbanísticos incluyan mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y la creación de un catálogo de inundaciones históricas para que "esa historia nos sirva a la hora de pensar en los planes urbanísticos".

La ministra ha señalado que la nueva norma "no afecta a derechos consolidados" y que es un real decreto "transformador" y "novedoso" que podrá mejorarse con la participación pública.