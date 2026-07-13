Nuevo episodio cálido en la Comunitat Valenciana: llega una semana "muy adversa" con temperaturas de más de 40º

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40ºC en València. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha advertido de que por delante hay una semana "muy adversa", especialmente a partir del miércoles, con un nuevo episodio cálido que elevará los termómetros de nuevo por encima de los 40ºC.

Este sería el cuarto episodio cálido del año después del de finales de mayo y las dos olas de calor de finales de junio y de principios de julio. En esta ocasión, será "intenso y muy prolongado", señala el organismo.

Además de las altas temperaturas, que superaran los 40 °C en el interior y el prelitoral de Valencia, se producirá "una importante intrusión de polvo en suspensión y tormentas secas en el interior".

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias 112CV ha recordado que hay alerta por temperaturas máximas y alto riesgo de incendio forestal en el interior de Valencia.

Ante esta situación, subraya la importancia de proteger el hogar del sol, con las persianas bajadas; revisar cómo están los familiares mayores y no hacer fuego ni dejar residuos en zonas forestales.