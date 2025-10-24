El nuevo paseo de la avenida de Niza en Alicante cuenta con 130 palmeras más, carril bici y acceso directo a la playa

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha destacado que la finalización de las obras de reurbanización de la avenida de Niza ha puesto a disposición de los alicantinos un paseo marítimo "más verde, accesible y que apuesta por la movilidad sostenible", con 130 palmeras más, carril bici, acceso directo a la playa, zonas de sombra con pérgolas, mejoras de accesibilidad al eliminar barreras y la renovación del alumbrado, con 73 columnas de iluminación led de alta eficiencia.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha resaltado este viernes que se ha habilitado un espacio peatonal "completamente renovado y unificado hasta el límite con el término municipal de El Campello", según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Hemos invertido casi cuatro millones de euros para finalizar la remodelación de la avenida de Niza, un proyecto con el que hemos conseguido poner en valor este paseo marítimo, que es un orgullo para los alicantinos y que ya se puede disfrutar", ha señalado el primer edil durante una visita al paseo junto a vecinos de la zona y varios miembros de la corporación municipal.

La reurbanización del tramo final del paseo de la avenida de Niza supone "la finalización de una apuesta por el espacio público de calidad y su integración con el motor turístico de la Playa de San Juan, en la que el Ayuntamiento de Alicante ha afrontado el reto de continuar con coherencia en dos actuaciones anteriores, con la finalidad de obtener una imagen unitaria y uniforme en diseño y materiales de este espacio tan representativo", según ha remarcado el equipo de gobierno.

El ámbito de actuación, de casi un kilómetro de longitud, coincide con el tramo de la avenida de Niza comprendido entre la calle Irlanda y el límite del término municipal con El Campello para completar la ordenación de la fachada litoral de la Playa de San Juan y la actuación ya realizada previamente por el ayuntamiento en el tramo de la avenida de Bruselas y la calle Irlanda.

De esta forma, el fin "primordial" ha sido "coordinar y dar tratamiento unitario al paseo" y "mejorar la confortabilidad de los usuarios de la playa renovando el pavimento peatonal deteriorado del paseo" y su imagen, con "nuevas áreas estanciales y de recreo con vegetación y mejorando la accesibilidad a la playa".

CONEXIÓN CON LA PLAYA

El consistorio ha detallado que el paseo peatonal dispone de diferentes anchuras de actuación entre el muro-pretil del paseo y el límite con la calzada, las zonas ajardinadas o aparcamiento, que oscilan entre los cinco y los 30 metros.

Para lograr una intervención "efectiva" y que a su vez permita la accesibilidad peatonal integral a las personas con movilidad reducida, se ha establecido una rasante única para favorecer las escorrentías hacia la arena de la playa en los casos en que es posible y su adaptación con las plataformas de los establecimientos de hostelería existentes.

También se han eliminado barreras arquitectónicas, "aplicando criterios de accesibilidad universal para el usuario de manera continua", desde los accesos al paseo hasta la arena y los establecimientos de hostelería, servicios higiénicos y mobiliario urbano.

El nuevo pretil o murete se configura como el elemento de "mayor potencia visual" por su ubicación que sirve de frontera entre el paseo y la arena, entre el pavimento y su ausencia, entre las actividades de esparcimiento y el resto de la ciudad. "Se diseña una pieza especial, con un acabado cuidado", ha apostillado el ayuntamiento.

Igualmente, ha detallado que son llamativas las plataformas de madera que conforman la transición a modo de alfombra entre el pavimento del paseo y la zona de arena, lo que facilita al usuario espacios de estancia, deporte, espera y descanso, con "atractivos puntos de contacto con la playa, en los que se han integrado palmeras para sombra y bancos".

PALMERAS, ILUMINACIÓN Y LINDE

La línea de palmeras existentes se abraza individualmente con alcorques formados por pletinas de acero corten y se crea un elemento continuo con las zonas ajardinadas existentes, jardines que incorpora el paseo y parterres que separan de la zona de aparcamiento, con la instalación de 130 unidades de palmeras junto con tres zonas de estancia aisladas con sombra en formato de pérgolas y 45 bancos de asiento.

La iluminación se ha renovado en todo el tramo de obras manteniendo la imagen de los elementos de alumbrado de las fases anteriores, con 73 columnas de iluminación led de alta eficiencia. La obra supone también la "consolidación" de la integración de la movilidad sostenible, con la continuidad del carril bici con 450 metros de nuevo trazado hasta El Campello. Además, se han incluido 32 aparcabicicletas.

Igualmente, se ha realizado una actuación "singular" al integrar en el pavimento la huella topográfica del linde del término municipal con El Campello, municipio segregado de Alicante, que tomó como línea divisoria el tramo final del Braçal de la Passió, acequia de riego de la partida de Fabraquer que terminaba en las dunas de la antigua marjal dunar de la playa y cuya huella hoy se ha recuperado reflejada en el pavimento y con dos hitos verticales que indican el paso de un término al otro.