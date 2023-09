Núñez asegura que "en absoluto" cerrará oficinas de atención por violencia machista: "Vamos a mejorarlas y ampliarlas"

La oposición exige que no niegue la violencia de género y la consellera responde que "un hombre no es violento por el mero hecho de serlo"



La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha garantizado que "en absoluto" cerrará "las tres famosas oficinas" de denuncias y asistencia a víctimas de violencia de género activas en la Comunitat Valenciana: "Estamos trabajando ya para mejorarlas y ampliar sus competencias. Y lo vamos a hacer porque para nosotros todas las víctimas son iguales".

Así lo ha manifestado en su primera intervención en el pleno de Les Corts para exponer las líneas de su departamento, después de que los grupos de la oposición hayan exigido que se posicione respecto al futuro de estas oficinas ubicadas en València, Alicante y Castelló de la Plana.

Hace dos semanas, Núñez (Vox) dijo que estaban estudiando si mantenerlas y, en su caso, si se ampliarán o reducirán sus competencias, mientras este jueves ha recalcado: "Dicen que vamos a cerrar las tres famosas oficinas. Mienten, en absoluto las vamos a cerrar".

Es más, ha asegurado que su departamento "estará ahí para proteger a todas las víctimas y para castigar todos los crímenes, vengan de donde vengan", y ha querido dejar claro que "estas oficinas dependerán siempre de la Conselleria de Justicia que es donde nacieron".

En general, la consellera ha mostrado su disposición a dialogar con la oposición, afirmando que las puertas de su despacho siempre estarán abiertas. "Llámenme, de verdad, que no muerdo".

"¿CUÁNTOS MALTRATADORES MÁS SE ESCONDEN EN VOX?"

Tanto PSPV como Compromís han cargado contra su intervención por sus "soflamas de política nacional" y su falta de posicionamiento contra la violencia machista, que han ligado con los cargos de Vox condenados por esta lacra: el hasta la semana pasada subsecretario de Justicia, Luis Manuel Martín, y el que fuera candidato a la Generalitat y actual diputado por Valencia en el Congreso Carlos Flores.

Además, han sostenido que el cese del subsecretario se llevó a cabo por tener conocimiento de su condena, no por la condena en sí, y le han urgido a dejar claro que no va a cerrar las oficinas de asistencia a víctimas de violencia de género.

"¿Cuántos maltratadores más se esconden detrás de las siglas de su partido?", ha cuestionado la socialista Alicia Andújar, quien ha retado a Núñez a dejar claro si niega la violencia de género al igual que Vox y ha exigido que no dé lecciones de feminismo.

Andújar ha reprochado a la consellera que hable de terrorismo y "olvide el terrorismo machista", ha denunciado el "cambio de cromos" de los cargos condenados "avalado por Mazón", quien le "echó un capote" sobre las oficinas de violencia machista, y ha señalado "una similitud en ambos casos (Flores y Martín): insultaban a sus mujeres en presencia de sus hijos".

LLANOS SE QUEJA POR ALUSIONES

"Todavía retumban en Les Corts las palabras del aspirante a su puesto por negar la violencia de género al decir que criminaliza a los hombres, solo sirve para cargarse la presunción de inocencia y llamarlas leyes bananeras", ha aseverado, tras lo que se ha quejado el diputado de Vox José Mª Llanos por alusiones y desde la bancada de la oposición se han escuchado gritos de "teatro".

La diputada del PSPV también ha preguntado a Núñez si se pondrá en marcha la oficina de asistencia a víctimas de violencia machista de Elche, cuál será su modelo de lucha contra la corrupción y si mantendrá la asistencia jurídica gratuita. Y ha exigido más diligencia en la gestión de emergencias porque "no es admisible que haya tardado tres días para coordinar acciones de salvamento tras el terremoto de Marruecos".

En la misma línea, Jesús Pla (Compromís) ha recordado a la consellera que "como jurista, las palabras son importantes", por lo que ha exigido que deje claro si está a favor del término violencia intrafamiliar o violencia machista.

Al margen de la violencia machista, ha preguntado a Núñez si quiere "acabar" con la unidad de Policía adscrita a la Generalitat -la consellera ha contestado que su sede en València "se cae a cachos"-- y si contempla crear un cuerpo autonómico de socorristas, respecto a lo que ella ha afirmado que han "iniciado contactos" para homologar la legislación.

NÚÑEZ RECHAZA QUE UN CONDENADO SEA "PROSCRITO"

En su réplica, frente a las críticas por su posición sobre la violencia machista, Núñez ha repetido el argumentario de Vox que rechaza la "perspectiva de género" y niega que "el hombre sea violento por el mero hecho de serlo".

"Según ustedes, alguien condenado debe quedar cancelado de por vida o proscrito. Lo podemos mandar a Fuerteventura como a Unamuno o a Santa Elena como a Napoleón", ha dicho.

Y ha proclamado: "No me da vergüenza defender las raíces, los vínculos fuertes, las tradiciones, la comunidad, porque el hombre y la mujer están hechos para mirarse el uno al otro y no para llevar vidas vacías y solitarias (...) Una persona no se define por su preferencia sexual o por su deporte favorito".

Dirigiéndose a los diputados, ha agradecido el tono de Compromís y ha criticado que a la del PSPV "le ha redactado su intervención Gabriela Bravo -exconsellera de Justicia-". "Me encantaría poder contar con ella", ha añadido pidiendo "que la próxima vez sea Bravo quien intervenga". Y ha reivindicado que "se ha acabado la oposición miserable de las camisetas de Mónica Oltra".

En sus respuestas, la oposición ha recordado que como consellera representa a la Generalitat, no a Vox, y que durante los últimos ocho años han criticado la instrumentalización de las instituciones.

PSPV y Compromís también han criticado que la consellera haya mantenido durante este verano, hasta principios de septiembre, a los altos cargos de Emergencias e Interior correspondientes al anterior gobierno José Mª Ángel y Salvador Almenar.

EL PP PREGUNTA "DÓNDE ESTÁ PUIG"

Por su parte, el diputado del PP Fernando Pastor ha acusado a PSPV y Compromís de "hacer sangre" con el cese del subsecretario cuando mantuvieron altos cargos imputados por presunto encubrimiento de la menor tutelada por el exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra y por presunto fraude por subvenciones en empresas en las que participa el hermano del 'expresident' Ximo Puig.

"El senador no ha estado hoy y ayer en el Senado y el diputado no ha estado en Les Corts. Nadie sabe dónde está el presidente Ximo Puig", ha criticado el 'popular' sobre el también senador territorial y líder del PSPV.