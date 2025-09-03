Nutricionistas avisan de "peligros" de las "dietas milagro" por déficits nutricionales o riesgos cardiovasculares

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha alertado de que, con el fin de las vacaciones y la llegada del mes de septiembre, aumenta la adhesión a las populares "dietas milagro" para revertir el aumento de peso que se produce en los meses estivales y que oscila entre los tres y cinco kilos, y de los "peligros" que pueden acarrear coomo déficits nutricionales o riesgos cardiovasculares.

Según ha informado la entidad colegial en un comunicado, estas dietas se caracterizan principalmente por prometer una rápida pérdida de peso con una restricción de grupos de alimentos o nutrientes o basándose en un único alimento. Se trata de unas prácticas que tienen asociados "graves peligros" para la salud como déficits nutricionales, pérdida de masa muscular o riesgos cardiovasculares, entre otros.

"Cuando llevamos a cabo dietas sin la prescripción de un dietista-nutricionista colegiado privamos a nuestro organismo de los nutrientes básicos que necesitan nuestros órganos y sistemas para funcionar adecuadamente. Esto trae consigo un mayor riesgo cardiovascular y alteraciones en la función renal y hepática, notamos más cansancio y una pérdida acelerada de masa muscular y podemos llegar a sufrir alteraciones metabólicas y mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes", ha explicado Natalia Gil, nutricionista y miembro de la Junta de Gobierno del CODiNuCoVa.

Según el colegio oficial, tres de cada cuatro personas que acuden a la consulta del dietista-nutricionista han probado anteriormente alguna de estas dietas, buscando una pérdida de peso rápida. "Las redes sociales son la principal fuente de información a la hora de buscar este tipo de prácticas alimentarias. En ellas encontramos dietas que se viralizan y que por desgracia no son promovidas por profesionales de la salud", ha apuntado.

Algunos ejemplos de estas famosas dietas son los planteamientos "detox", que basan la alimentación en bebidas y batidos que prometen un "efecto purificante"; dietas "excesivamente hipocalóricas", que buscan reducir la ingesta de calorías a costa de eliminar grupos enteros de alimentos; y las monodietas, que se centran en una alimentación basada en un único alimento. "Todas ellas generan grandes déficits en el organismo y graves problemas de salud", ha avisado Gil.

LARGOS AYUNOS SIN PRESCRIPCIÓN NI SEGUIMIENTO

Otra de las prácticas que se ha generalizado entre la población tras la vuelta de vacaciones es la de hacer largos periodos de ayuno sin un control. "Bajo el nombre de 'ayuno intermitente' nos encontramos en redes sociales y en consulta mucha gente que concentra todas sus ingestas en un corto lapso de tiempo, para después dejar de comer durante ocho o hasta 16 horas al día. Esta práctica sin un seguimiento y un asesoramiento por parte de un nutricionista puede comportar graves problemas para la salud de la persona que los lleva a cabo", ha añadido Maite Navarro, presidenta del organismo.

Alteraciones metabólicas debidas al déficit nutricional, el desarrollo de una mala relación con la comida que desemboque en un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) o posteriores atracones o ansiedad durante los periodos de las ingestas son algunas de las consecuencias de este tipo de prácticas "sin supervisión", asegura.

En esta línea, Gil ha recalcado que el ayuno intermitente "es una herramienta que se utiliza en consulta y que comporta beneficios al paciente cuando se lleva a cabo bajo unos parámetros concretos y teniendo en cuenta las necesidades y peculiaridades de cada persona, no es una pauta nutricional útil para todo el mundo ni un método de adelgazamiento".

Y es que, además, tal y como explican desde el CODiNuCoVa, estos ayunos pueden tener "efectos negativos" para la salud de personas con patologías previas como pueden ser "pacientes oncológicos, en los que ya existe una pérdida de masa muscular y cambios metabólicos derivados de la propia enfermedad.

Tampoco es recomendable en pacientes con problemas hepáticos o renales, personas que ya sufran de un trastorno de la conducta alimentaria, "ya que puede agravar su mala relación con la comida, o personas mayores o embarazadas", concluye Natalia Gil.