. La obra de Fuster traspasa "fronteras lingüísticas" con la presentación en Nueva York de 'Final Judgements'

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha presentado en Nueva York 'Final Judgements', la traducción al inglés de la obra 'Consells, proverbis i insolències' de Joan Fuster.

Prologada por el escritor también estadounidense Adam Gopnik, la obra es fruto de una coedición entre la Acadèmia y la editorial Fum d'Estampa Press.

La presentación se ha celebrado en el King Juan Carlos I of Spain Center de Nueva York con la presencia de Newman y de Gopnik, y también de la directora general del Libro y Promoción de la Lectura del Ministerio Cultura y Deporte, María José Gálvez, y del escritor Kirmen Uribe, todos ellos moderados por Jordana Mendelson, directora del centro neoyorquino. Al acto han asistido las académicas e integrantes de la Comissió Joan Fuster, Escriptor de l'Any, Vicenta Tasa y Àngels Gregori.

La presidenta de la AVL, Verònica Cantó, ha intervenido a través de una videollamada en la que ha agradecido el trabajo de todas las entidades implicadas en esta edición para que "la obra de Joan Fuster sea conocida y reconocida más allá de nuestras fronteras lingüísticas".

Cantó ha destacado que Fuster "fue un pensador universal comprometido con su entorno vital, con una actitud intelectual, cívica y lúcida que lo equipara con los mejores pensadores europeos del siglo XX".

Así mismo, la responsable del ente normativo del valenciano ha confiado en que "el pensamiento de Fuster traspase fronteras" y sea también reconocido "por sus provechosas aportaciones a la reflexión permanente sobre temas de todos los tiempos y de una actualidad contundente".

En el mismo sentido, se ha expresado la académica Àngels Gregori, quien considera que acercar esta obra al público inglés supone abrir "una gran ventana de oportunidades para los lectores", a la vez que permite ampliar "la literatura valenciana más allá de las propias fronteras".

En opinión de Gregori, la obra es "una de las mejores" para adentrarse en el universo fusteriano "por el ingenio, la habilidad mental, la originalidad de las ideas y la riqueza del mundo que se insinúa, con dosis de humor e ironía, construidas como solo saben hacerlo los grandes maestros de las palabras".

Gregori ha mostrado su satisfacción con el resultado final de esta traducción de Fuster. "Mary Ann Newman es una de las traductoras más sólidas y prestigiosas del mundo, además de ser la gran embajadora de nuestra literatura en los Estados Unidos".

"Newman ha acercado la obra de Fuster a grandes escritores y críticos del país, y presentar su traducción a Nueva York es fundamental para situar la obra de Fuster en el contexto internacional y darle la dimensión internacional que merece", ha destacado la académica.

Mary Ann Newman, por su parte, ha agradecido a la Acadèmia el hecho de haberle encargado la traducción, puesto que, según ha explicado, le ha permitido redescubrir la figura de Fuster.

"Cuando te dedicas a la traducción, llega un punto en el que estás pensando como el autor. Y en esta intimidad con Fuster me he dado cuenta de que era un jovencito. Y me ha sorprendido muchísimo descubrir, a través de los aforismos, su sensualidad", indica.

La traductora también ha valorado el trabajo hecho por la AVL para dar a conocer la obra del pensador con motivo del centenario de su nacimiento. "Ha sido una gran oportunidad y creo que se ha aprovechado al máximo", ha dicho.

EDICIONES CONMEMORATIVAS

La publicación de 'Final Judgements' pone punto final al trabajo que ha desarrollado la AVL para recuperar y editar algunas de las obras más significativas del ensayista de Sueca con motivo de la designación de Joan Fuster como Escritor del Año 2022.

Durante la conmemoración, la institución ha colaborado con Edicions 62 para publicar una nueva edición no venal de 'Diccionari per a ociosos'.

Además, ha coeditado junto con el editorial Rayo Verde, la traducción al castellano de 'Sagitari', a cargo de Maria Rosich y con prólogo de Mercedes Cebrián.

También ha colaborado en la coedición de 'Joan Fuster: poesía completa (1945-1987)' con la Institució Alfons el Magnànim, una obra que reúne la producción poética del autor. Salvador Ortells se ha hecho cargo del prólogo y de la edición siguiendo la propuesta de unos ciclos temáticos que ponen de manifiesto la vigencia de la poesía vitalista del autor.