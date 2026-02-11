Las obras de la nueva interconexión de las potabilizadoras de Manises y Picassent encaran su último tramo

Obras del último tramo de interconexión entre las dos La Presa y El Realón, a 11 de febrero de 2026, en Torrent, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) de Valencia ha comenzado este miércoles las obras del último tramo de la nueva aducción interconexión que conectará la Planta Potabilizadora de La Presa, en Manises, con la Planta Potabilizadora de El Realón, en Picassent.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que "esta es una obra fundamental, porque si fallara alguna de esas dos plantas, se podría suministrar agua tanto a València como al área metropolitana a través del funcionamiento de la otra". "Antes de la dana y especialmente después, por todos los episodios sufridos y la carencia de agua de esos días, era importante reforzar estas infraestructuras, que para nosotros son críticas y necesarias para la población", ha asegurado.

Catalá, junto a la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual; el concejal de Torrent José Gozalvo, así como responsables de la EMSHI, la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, la Empresa Mixta Metropolitana (Emimet) y Global Omnium, ha visitado este miércoles en Faitanar las obras del tramo II de interconexión de las denominadas como "autopistas del agua" de las plantas de Manises y Picassent.

El proyecto pretende reforzar la garantía de suministro de agua potable para los 51 municipios del área metropolitana de Valencia, con una población de 1,7 millones de habitantes.

Se trata de un proyecto de gran dimensión técnica, económica y temporal, cuyo desarrollo se inició en 2014 y cuya finalización está prevista para 2027. Este último tramo incluye la instalación de más de 1,7 kilómetros de tubería de acero de gran calibre, principalmente de 1,4 metros de diámetro. La inversión ya ejecutada en el proyecto supera los 100 millones de euros, a los que se suman los 13 millones destinados a este tramo final.

La ejecución de la infraestructura se ha compatibilizado con la ordenación del territorio y el respeto al medio ambiente, según los responsables de EMSHI. Su trazado incluye túneles para el cruce del río Túria y otras infraestructuras, paso por el Parque Natural del Túria y la Huerta Metropolitana sin alteraciones significativas, así como actuaciones urbanas en Xirivella y Mislata que mejoran el entorno urbano existente.

María José Catalá ha indicado, en declaraciones a los medios, que además las obras "van a ir completadas" con una actuación que empezará en enero del año que viene en el tramo 4, "un tramo que afecta directamente a la ciudad", con un presupuesto de 24 millones de euros.

Asimismo, ha señalado que de forma paralela el Ayuntamiento de Valencia tiene "un plan de infraestructuras críticas que comienza ya, que ya hay dos proyectos muy afinados y, por tanto, la ciudad de València va a ver muy reforzada su capacidad de potabilización y su resiliencia frente a situaciones adversas en cuestión de agua potable".

CATALÁ PIDE INVERSIÓN EN EL CANAL XÚQUER-TURIA

La alcaldesa de València ha aprovechado la visita a las obras para "reivindicar al gobierno de España, y concretamente a la Confederación Hidrográfica del Xúquer, obras e inversión en el canal Xúquer-Túria".

"Es muy importante que estas obras que estamos haciendo nosotros vayan acompañadas de las obras de la Confederación en el canal, que necesita de forma urgente una infraestructura de once kilómetros. Exijo al Gobierno de España que se ponga a trabajar como lo estamos haciendo los pueblos del área metropolitana y la ciudad de València en reforzar todo el sistema hidráulico de esta zona", ha señalado.