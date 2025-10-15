Las obras para reurbanizar la calle de las Setas de Alicante salen a licitación por 112.000 euros

Imagen de la calle San Francisco, más conocida como de las Setas, en la ciudad de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado sacar a licitación la reurbanización de la calle San Francisco, también conocida como la de las Setas, con un presupuesto de 111.841 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Dentro del proyecto se incluye también la restauración y reparación de los elementos ubicados en el vial, como las setas y las casitas.

La mejora y adecuación de este vial la acordó el equipo de gobierno del PP con el grupo municipal de Vox y se incluyó en la tercera modificación de créditos municipal el pasado mes de julio para disponer de los recursos necesarios para poder acometer las obras, según ha recordado el consistorio en un comunicado.

"Con el paso del tiempo y el elevado tránsito de personas tanto la pintura del suelo como las setas se van deteriorando por lo que es necesaria esta actuación para recuperar la mejor cara de este emblemático vial y que alicantinos y turistas la disfruten en perfectas condiciones", ha apuntado la edil Cristina García.

Además, el arreglo de la calle San Francisco era una "demanda de vecinos y comerciantes después de que la pintura, repasada por última vez en 2020, presentara de nuevo desperfectos", según el gobierno local.

La actuación aprobada consiste en la adecuación y mejora de la calle San Francisco, así como restauración y reparación de los elementos ubicados en ella. Los trabajos consistirán principalmente en la limpieza y reparación del pavimento por tramos, el pintado de las aceras y centro, así como el desmontaje, restauración y reparación de los elementos de la calle, concretamente diez setas y dos casitas, y reposición de los juegos infantiles, dos toboganes.

El primero de los tramos es el más cercano a la plaza Calvo Sotelo, con una longitud aproximada de 40 metros, y de ahí se continuará en dirección al Portal de Elche.