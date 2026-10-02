Las obras de Ximo Michavila se instalan en Fundación Bancaja para la retrospectiva por su centenario

Las obras de Ximo Michavila se instalan en la Fundación Bancaja para la exposición retrospectiva por su centenario - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centenar de obras de Ximo Michavila que integran la mayor retrospectiva hasta la fecha del artista valenciano se despliegan ya por la sala de exposiciones de la Fundación Bancaja donde, tras un día de descanso y aclimatación en las cajas de transporte, se está desarrollando el proceso de montaje de la muestra para su apertura al público el miércoles 7 de octubre.

La exposición antológica 'Ximo Michavila. Centenario (1926-2026)', presentada por la Fundación Bancaja con la colaboración de A&G, se celebra con motivo de los cien años del nacimiento del artista, y ofrecerá un recorrido por toda su trayectoria de seis décadas, que le ha convertido en una de las figuras centrales del arte contemporáneo español.

La muestra, comisariada por Juan Manuel Bonet con la colaboración de Carmen Michavila, revisará las diferentes etapas creativas de su producción pictórica, desde su fase figurativa inicial en la década de los 50, pasando por su pintura geométrica y constructivista en los 60 y 70, así como su reconocida abstracción paisajística a partir de 1978, estrechamente ligada a la Albufera de Valencia.

La selección se completa con obras que revelan la importancia de la música como pulsión creativa del artista. El extenso y relevante conjunto de obras reunidas procede de más de 50 prestadores. A las obras de la colección de la Fundación Bancaja y de la familia de Michavila, se suman préstamos de colecciones particulares y de instituciones.

ARCHIVO PERSONAL

Junto con la obra artística, el montaje está incluyendo la exposición en vitrinas de una amplia selección del archivo personal del artista conservado por el Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, que ha cedido para la muestra más de 80 documentos, entre los que se encuentran originales de catálogos, folletos y carteles de exposiciones, fotografías, correspondencia, así como diseños e imágenes de su importante labor como escenógrafo teatral.

Nacido en el seno de una familia ligada a la enseñanza, Ximo Michavila creció en un hogar culto y abierto, con la biblioteca de su padre, maestro, como primera base. Como a todos los de su generación, la Guerra Civil le marcó cruelmente, dejándole heridas físicas y morales en su condición de víctima de un bombardeo.

Formado primero como maestro, siguiendo la tradición paterna, y luego en San Carlos, amplió estudios en El Paular, en Segovia, y en Roma. Concilió la creación con la enseñanza. Michavila formó parte sucesivamente de cuatro grupos fundamentales de la vanguardia valenciana: Los Siete, Parpalló, el Movimiento Artístico del Mediterráneo, y Antes del Arte.