El Observatorio del Comercio aprueba los once domingos y festivos en los que los establecimientos abrirán en 2027

Imagen de un cartel de rebajas de verano - GOBIERNO

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado los once días festivos y domingos en los que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2027, tal y como marca la ley autonómica.

En la reunión, bajo la presidencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, el Observatorio ha aprobado por mayoría proponer a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio esos días de apertura en festivo y, como novedad, da luz verde a recomendar que los comercios, de acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, puedan cambiar cualquiera de estos festivos de apertura en caso que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria.

Los días son el domingo 3 de enero, por la campaña de Reyes; el 10 de enero, por las rebajas de invierno; el 26 de marzo Viernes Santo, por mayor afluencia turística; el 29 de marzo, Lunes de Pascua, por acumulación de festivos; el domingo 2 de mayo, por la misma razón; el domingo 27 de junio, por las rebajas de verano; el 10 de octubre, por acumulación de festivos al igual que el lunes 1 de noviembre y en la campaña de Navidad el domingo 28 de noviembre; lunes 6 de diciembre (también por acumulación de festivos) y el domingo 19 de diciembre.

El Observatorio es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio. Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria.

También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.