El Observatorio del Comercio Valenciano aprueba el calendario de apertura de los once domingos y festivos para 2026

La propuesta, que debe ser autorizada por Conselleria, contempla el Viernes Santo, 15 de agosto o el 12 de octubre, Fiesta Nacional

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado por mayoría los once días festivos y domingos en los que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2026, tal y como marca la ley autonómica.

Adscrito a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige Marián Cano, el Observatorio es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio, según ha recordado la Generalitat en un comunicado.

Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

En la reunión mantenida este miércoles, presidida por la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, el Observatorio ha aprobado por mayoría proponer a la Conselleria abrir el domingo 4 de enero, en la Campaña de Reyes; el 11, rebajas de invierno; el 3 de abril, Viernes Santo, y el 5 de abril, Domingo de Pascua, ambos por mayor afluencia turística; el domingo 5 de julio por rebajas de verano; el sábado 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen y el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, por acumulación de festivos. Para la campaña de Navidad se ha aprobado el 29 de noviembre y en diciembre los días 13, 20 y 17.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.