Observatorio GECE apunta que la Comunitat está relativamente más expuesta a los aranceles de EEUU que la media nacional

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Observatorio GECE, una iniciativa de CaixaBank y el Ivie para analizar la competitividad de las empresas valencianas, apunta que la Comunitat está "relativamente más expuesta" ante los requisitos arancelarios impuestos o anunciados por EEUU.

El Observatorio ha dado a conocer este informe en una jornada en la que, además, ha presentado otro estudio sobre el ecosistema empresarial valenciano. Según el documento en relación con los aranceles, la Comunitat Valenciana destina el 7,7 por ciento de sus exportaciones a EEUU. frente al 4,7% de media en España.

Sin embargo, para los autores del estudio, la concentración de grandes empresas en los sectores más afectados es una "fortaleza estructural" para enfrentar el nuevo escenario arancelario, según han informado Caixabank e Ivie en respectivos comunicados.

El documento permite realizar una evaluación integrada de los sectores económicos para destacar los más afectados por los aranceles a partir de tres indicadores: el peso relativo del sector en el VAB (Valor Añadido Bruto) regional, la proporción de exportaciones a EEUU sobre el total exportado por la autonomía y la intensidad exportadora del sector, medida como la ratio de las exportaciones sobre las ventas totales a nivel nacional.

Los vehículos de motor, la maquinaria y equipo, la alimentación, bebidas y tabacos y otros productos minerales no metálicos (incluye el sector cerámico) son los sectores en los que tendrá más impacto la medida, según esos tres indicadores.

En estos sectores, el 60,8% de la renta y el 53% del empleo que generan en la Comunitat se concentra en empresas de gran tamaño, lo que para los autores "otorga un mayor músculo estructural para adaptarse a los aranceles, ya que las grandes empresas disponen de más recursos financieros, capacidades logísticas y redes internacionales para hacer frente a los cambios adversos en las condiciones comerciales".

Junto a los sectores en los que tendrá un impacto relevante, en el nivel intermedio (impacto notable) se encuentra la industria química, el material y equipo eléctrico y la industria textil. Por su parte, el nivel de impacto moderado agrupa a sectores con una exposición parcial o limitada: productos informáticos, electrónicos y ópticos, el mueble y otras industrias manufactureras, la agricultura y ganadería, las actividades artísticas y de entretenimiento, los productos metálicos y la industria del caucho y plástico.

Los autores del análisis recomiendan "reforzar" las políticas de apoyo a la competitividad empresarial en los sectores "más sensibles" a los aranceles con el objetivo de consolidar el tamaño y la escala empresarial, impulsar la productividad, mejorar el acceso a la financiación de las pymes, promover la diversificación de mercados internacionales y favorecer la transformación digital y protección del medioambiente en las empresas.