El OceanFest sumerge València en los ecosistemas polares a través del arte, la ciencia y el debate

Pedro Mecinas, Nuria Bellver (Cachetejack) y el artista de Groc pintan un pingüino en la presentación del OceanFest - OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El OceanFest vuelve a València del 18 al 24 de mayo con una cuarta edición que pone el foco en los ecosistemas polares y el "equilibrio vital" que representan para el planeta, a través de un variado programa que incluye un mural de Cachetejack en el barrio de Patraix, ilustración científica, fotografía, podcast, exposiciones, talleres y encuentros de divulgación.

El festival, organizado por Oceanogràfic, llegará a varios éspacios tanto del recinto como de la ciudad. El objetivo, en palabras de la directora general del Oceanogràfic, Leocadia García, es que constituya "una herramienta muy potente de divulgación". "Pretendemos acercar mares y océanos a la ciudadanía para generar conciencia sobre la conservación, sobre las amenazas a las que están expuestos nuestros mares y océanos".

"Los polos son unos territorios que tienen un impacto vital en nuestro día a día, aunque no lo sepamos, porque son fundamentales para el equilibrio de nuestro planeta", ha explicado este martes, en la rueda de presentación del certamen.

Por su parte, el director de contenidos del festival, René Esteve, ha explicado que este año el certamen a buscado hermanarse con otras iniciativas de la ciudad para salir del Oceanogràfic y llevar sus propuestas más allá del público del recinto. Así, el OceanFest se ha aliado con el Festival 10 Sentidos y el festival ValenciaPhoto, por lo que llegará a varios espacios diferentes de la ciudad.

CACHETEJACK LLEVA SU COLOR A PATRAIX

Así, como preámbulo del OceanFest, el dúo de ilustradoras Nuria Bellver y Raquel Fanjul, conocidas como Cachetejack presentará el 12 de mayo en el barrio de Patraix un mural en la Hemeroteca de València en el marco del Festival 10 Sentidos. La intervención transformará el espacio urbano en una obra inspirada en la conservación marina y los ecosistemas polares, trasladando el mensaje del océano al día a día de la ciudad.

Cachetejack es un colectivo reconocido por su estilo colorista y directo, con una trayectoria vinculada a proyectos culturales y sociales. Su trabajo conecta con el público desde lo cotidiano, integrando arte y reflexión en el entorno urbano.

Una de las, Nuria Bellver, ilustradoras han explicado que acudieron al Oceanogràfic en busca de inspiración y se quedaron con una frase del equipo del recinto: "Que el iceberg es como el corazón del planeta, como si los glaciares fueran parte del latido del planeta que bombea a un todo". Con esto en mente, han ideado un mural que sitúa un iceberg con forma de corazón en la portada de un periódico al que han llamado 'The New Warm Times'.

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN

El festival ampliará su presencia en la ciudad con varias exposiciones fotográficas. El 14 de mayo, Sergio Izquierdo, colaborador de National Geographic, presentará en las Torres de Serranos una muestra al aire libre en colaboración con ValenciaPhoto, acercando la fotografía de naturaleza al espacio urbano.

El 18 de mayo, la programación se trasladará al Oceanogràfic con un taller de fotografía impartido por el propio Izquierdo, embajador 2026 de la Fundación Oceanogràfic, en el que se abordará la imagen como herramienta para contar historias del océano y sensibilizar sobre su conservación.

Ese mismo día, el ilustrador Víctor Soler, también embajador de la Fundación, dirigirá un taller centrado en la ilustración como lenguaje para observar, interpretar y comunicar el entorno marino. Durante toda la semana del festival, el público del Oceanogràfic podrá además visitar una exposición de sus ilustraciones en el Edificio de Accesos. La colección, centrada en el Ártico, representa especies como la beluga y es resultado de un proceso creativo desarrollado junto al equipo de profesionales del acuario y tras una expedición al norte.

El 19 de mayo, Izquierdo inaugurará una segunda exposición en los exteriores del Museu de les Ciències, centrada en los ecosistemas polares. A través de imágenes de gran impacto visual, el público podrá conocer la biodiversidad del Ártico y la Antártida y comprender su papel en el equilibrio climático global.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA CON NUEVOS FORMATOS

La programación científica tendrá uno de sus momentos clave el 20 de mayo con la conferencia 'Guardianes de los Polos', un encuentro que reunirá a divulgadores científicos y creadores de contenido para abordar los retos de estos ecosistemas en un contexto de cambio climático.

En esta edición participarán Ana Morales (Because Size Matters), José Luis Crespo (QuantumFracture), Francesc Gascó (Pakozoic) e Ignacio Crespo (Sdestendhal), quienes compartirán diferentes enfoques sobre cómo comunicar la ciencia y acercarla a la sociedad.

UNA JORNADA COMPLETA DE CIENCIA, ACTUALIDAD Y MÚSICA

El 21 de mayo concentrará una de las jornadas más completas del festival. La programación comenzará a las 19.00 horas con una nueva edición de la 'Marea del Cambio', el ciclo impulsado por la Fundación Oceanogràfic centrado en los grandes retos ambientales actuales.

Simultáneamente, tendrá lugar la grabación en directo del podcast WATIF, impulsado por Nanísimo, que abordara la geopolítica del Ártico y el papel estratégico de los océanos desde una perspectiva divulgativa. El episodio contará con la participación del divulgador Borja Fernández (Memorias de Pez) y personal experto de la Fundación.

La jornada finalizará en la Terraza de Flamencos del Oceanogràfic con música en directo a cargo de The Shag Sharks, en un espacio pensado para prolongar la experiencia del festival en un ambiente distendido.

TALLERES FAMILIARES Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

Del 22 al 24 de mayo, OceanFest ofrecerá un programa continuo de talleres de educación ambiental en el Oceanogràfic dirigido al público visitante.

Entre las actividades destacan el taller de cerámica de Pedro Mecinas, centrado en animales polares; propuestas creativas como Mochilas Planeta Tierra y manualidades inspiradas en Cachetejack; y espacios interactivos como OceanLab, donde se abordarán cuestiones como el deshielo, la acidificación de los océanos o la pérdida de biodiversidad.

Estas actividades se completan con talleres divulgativos centrados en las especies del Ártico y la Antártida, que permiten conocer su biodiversidad y su papel en el equilibrio del planeta.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El OceanFest concluirá el 24 de mayo con la entrega de premios del IV Concurso de Fotografía, una iniciativa que invita a capturar la biodiversidad marina y las historias vinculadas a su conservación.

El certamen contempla varias categorías relacionadas con el medio marino mediterráneo y, como novedad, incorpora una categoría especial vinculada a la campaña 'Desde cuándo no me ves', centrada en la pérdida de biodiversidad. La imagen ganadora se reproducirá en una lona de gran formato que se instalará en el Parador de Xàbia, como parte de una acción de sensibilización ambiental.