Ocho cocineros competirán en la final del Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia (Alicante)

Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia (Alicante) - CONCURSO DE COCINA CREATIVA DE LA GAMBA ROJA

ALICANTE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho cocineros competirán en la final del XIV Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia (Alicante) el próximo 24 de marzo. Un jurado que reúne once estrellas Michelín decidirá, junto con algunas de las figuras "más influyentes" del panorama gastronómico, al ganador de este certamen.

De esta forma, este municipio busca volver a situarse en el mapa de la gastronomía nacional en "una cita ya consolidada en el calendario culinario español", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

El certamen se celebrará en el Mercat Municipal de Dénia, donde los ocho cocineros elaborarán en directo sus propuestas gastronómicas, con la gamba roja como ingrediente protagonista. Durante la jornada del concurso, los participantes cocinarán sus platos ante el jurado, que valorará especialmente "el sabor, la creatividad, la técnica, la presentación y el protagonismo real de la gamba roja de Dénia en cada propuesta", antes de proclamar a los tres ganadores.

Los finalistas de esta decimocuarta edición son Jesús Iván Anaya Gómez, Arnau Casadevall Lloveras, Alex García de la Fuente, Carlos Miguel García Moreno, Carlos Hernández Esteban, Marcos Montagut Liarte, Sara Ortiz y Alberto Villegas Villegas.

Además, los ganadores recibirán tres premios económicos, así como el Trofeo de la Gamba Roja de Dénia, una escultura original del artista Toni Marí que se ha convertido en "uno de los símbolos del certamen".

Según la organización del evento, organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma) y con la colaboración del Ayuntamiento de Dénia, el concurso se ha consolidado como "una plataforma de creatividad gastronómica" y como "un escaparate privilegiado para uno de los productos más reconocidos del Mediterráneo".

Con 14 ediciones celebradas, el concurso busca proyectar la gamba roja de Dénia como "uno de los grandes iconos gastronómicos del Mediterráneo" y situar a la ciudad como "punto de encuentro para la cocina contemporánea".

JURADO

El jurado de esta edición está presidido por la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano y cuenta con algunas de las figuras "más influyentes" de la gastronomía española.

Forman parte del jurado el fundador y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel; el chef Quique Dacosta, que cuenta con tres estrellas Michelin; el cocinero de Coque (Madrid) Mario Sandoval; la chef de Les Cols (Olot) Fina Puigdevall; el cocinero de Aleia Restaurant (Barcelona) Rafa de Bedoya; el chef de DINS Santi Taura (Palma de Mallorca) Santi Taura; el de Ferpel Gastronómico (Asturias) Elio Ferpe y el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Sergio Terol.