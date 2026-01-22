Detenidos ocho menores por presuntamente agredir a otro cerca de una discoteca durante Nochevieja en Alicante

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho menores por presuntamente participar en la agresión a otro fuera de una discoteca durante la pasada Nochevieja en la Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. La víctima sufrió lesiones en un ojo y fue trasladada a un hospital.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha avanzado 'Todo Alicante', al parecer estos hechos ocurrieron cerca de un local de ocio en el que se estaba celebrando una fiesta con motivo de la entrada del nuevo año.

De acuerdo con las mismas fuentes, en principio en la agresión al joven presuntamente participaron ocho menores que han sido arrestados por el Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Alicante. Las actuaciones se han remitido a la Fiscalía de Menores y, por el momento, no han trascendido más detalles del suceso.