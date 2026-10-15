La OCV ofrecerá en Les Arts un "emocionante" ciclo sinfónico con Elder y desembarcará en Madrid con tres conciertos

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias (i), y el director musical, Sir Mark Elder (D). - LES ARTS

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) ofrecerá, dentro de la programación de la temporada 2026-2027 del Palau de les Arts, un "emocionante" ciclo sinfónico bajo la batuta de su director titular, Sir Mark Elder. Además, la formación valenciana desembarcará en Madrid con tres recitales en el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Así se ha destacado durante la presentación del ciclo este jueves en un acto que ha contado con la presencia del director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias, y el director musical, Sir Mark Elder.

El ciclo sinfónico se inaugurará este viernes, 16 de octubre, en el coliseo valenciano con una de las piezas fundamentales del repertorio: 'Concierto para piano N.º 1' de Chaikovski, con el virtuoso Pavel Kolesnikov y la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) bajo la dirección de Elder.

El maestro británico encabeza una imponente nómina de batutas, en la que sobresalen Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda y Vasily Petrenko, con las páginas "más desafiantes": 'Concierto para violín' de Brahms, las sinfonías N.º 2 y 4 de Mahler, 'La Mer' de Debussy, 'Don Quijote', de Strauss, los 'Kindertotenlieder' de Mahler, 'La bella durmiente' de Chaikovski o la celebérrima 'Sinfonía N.º 40' de Mozart.

La programación proseguirá el sábado 17 en Castelló de La Plana, con una propuesta "deslumbrante", que incluye el 'Preludio de Lohengrin', de Wagner, ópera inédita en Les Arts que el director estrenará en diciembre, y el 'Concierto para piano N.º 1' de Chaikovski, uno de los más celebrados del género, con el que debuta en el teatro el virtuoso Pavel Kolesnikov, el cual Elder ha destacado que "lo conoce" y tiene "un talento extraordinario y unos dedos mágicos". La segunda parte estará dedicada a Strauss con sus poemas sinfónicos 'Don Juan' y 'Till Eulenspiegels lustige Streiche', dos exuberantes vehículos de exhibición técnica para la OCV.

Elder ha alabado la labor de los músicos de la orquesta señalando que tienen "habilidades para tocar tanto en ópera como en conciertos". "Tengo que ayudar a los músicos para que tengan confianza y puedan sacar a relucir sus estilos", ha indicado el director, que, a su vez, ha reivindicado la programación del Palau de les Arts y que "vengan compañeros con piezas que son muy demandantes": "Estoy muy contento", ha insistido.

Por su parte, Jesús Iglesias ha puesto en valor el ciclo sinfónico porque "podemos presumir, no solamente por el nivel de la orquesta, sino por el nivel de los maestros, que en muchos casos, no vienen a ninguna orquesta española, pero sí vienen a la orquesta de Les Arts". También ha destacado la "calidad" de la temporada con "conceptos sinfónicos de mucho nivel".

LES ARTS EN MADRID

Como novedad, la Orquestra de la Comunitat Valenciana estará presente en la capital de España en la programación del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y participará en tres conciertos dentro del nuevo ciclo denominado 'Les Arts en Madrid'.

Mark Elder ha dicho que para él es "muy emocionante si llegamos a otro público" y, de esta manera, "diferenciarse de otras orquestas que no lo han hecho": "Irse a otro lugar es como para un equipo de fútbol que va a otra cancha y tiene que jugar y marcar goles".

"Estoy muy emocionado por ir a diferentes lugares de España y poder tocar cinco conciertos en diez días, está muy bien para ver los límites de dónde estamos", ha analizado. Y ha puesto en valor "ampliar horizontes y el repertorio de la orquesta": "Estará a la altura".

Por otro lado, Iglesias ha indicado que es "importante" este ciclo para la orquesta porque "tocar en Madrid y en un auditorio excepcional" puede servir para "mostrarles la calidad musical de lo que se hace regularmente en València".

Además, ha resaltado la "presencia" fuera de València, y ha indicado que "es muy importante poder dar visibilidad a la orquesta y a los directores a nivel internacional en un momento con tanta actividad como es Madrid". "Tenemos que reivindicar la periferia y lo que se hace en la periferia, porque parece que si no solamente ocurre lo que ocurre en Madrid y parece que el resto del país no existe".

LA PROGRAMACIÓN 2026-27

En cuanto al resto de la programación, regresa otra de las batutas vinculadas a la OCV, Thomas Hengelbrock, con un programa que ofrecerá en València el 14 de noviembre para inaugurar, un día después, el primer ciclo de la formación de Les Arts en el Auditorio Nacional de Madrid. Junto a Christian Tetzlaff, uno de los violinistas más respetados del momento, la Orquestra de la Comunitat Valenciana interpretará el 'Concierto para violín' de Brahms y la 'Sinfonía N.º 2' de Schumann.

Por otra parte, Antonello Manacorda clausura la programación sinfónica de 2026. El titular de 'Les Siècles' vuelve los días 18 (València) y 20 (Castelló de la Plana) de diciembre. El maestro italiano abrirá la velada con los 'Sieben frühe Lieder' de Alban Berg, con la soprano Christiane Karg. Tras el descanso, Manacorda se adentra en el universo mahleriano con su 'Sinfonía N.º 4', en la que el genial compositor explora la inocencia, la muerte y el paraíso a través de los ojos de un niño.

El debut de Mikko Franck tendrá lugar en febrero, con una triple cita en Les Arts (12), el Auditori de Castelló (13) y el Auditorio Nacional de Madrid (14). El director finlandés propone un viaje por el impresionismo francés con el mar y el mundo onírico como hilo conductor: el 'Poème de l'amour et de la mer', de Chausson, con el tenor Michael Spyres, el 'Prélude à l'après-midi d'un faune', de Debussy y, para concluir, su monumental 'La Mer'.

Después de su debut la temporada pasada, Sir John Eliot Gardiner, ofrecerá un único concierto en València, el 4 de marzo donde recorre cien años de música europea en un programa con la 'Obertura Leonore N.º 2' de Beethoven, poco frecuente en las grandes orquestas, los 'Kindertotenlieder' de Mahler con la mezzo Alice Coote y la 'Sinfonía N.º 2' de Sibelius.

El director musical de Les Arts, Sir Mark Elder, volverá a escena en mayo de 2027, programa consagrado al repertorio ruso: 'Scherzo à la russe' de Stravinsky, la 'Sinfonía N.º 9' de Shostakóvich y una selección del ballet 'La bella durmiente' de Chaikovski. Además, el programa se llevará al Auditorio Nacional como clausura del ciclo 'Les Arts en Madrid' (13), al Festival de Úbeda (14) y al Maestranza de Sevilla (15), antes de concluir en València (20) y Castelló (21).

Vasily Petrenko suma en junio de 2027 su segunda colaboración con la orquesta de Les Arts, con sendos conciertos en València (10) y Castelló de la Plana (11). La formación titular de Les Arts ofrecerá también este concierto en Madrid, el 19 de junio, dentro del ciclo 'Solo Música'. En su regreso, el titular de la Royal Philharmonic Orchestra ha escogido una de las obras más populares del género, la archiconocida 'Sinfonía N.º 40' de Mozart. Le seguirá el suntuoso poema sinfónico 'Don Quijote' de Strauss, con el español Pablo Ferrández, estrella del chelo, como alter ego musical del ingenioso hidalgo.

Les Arts cierra su temporada sinfónica el 1 de julio de 2027 con el primer concierto de Philippe Jordan con la OCV. "Una de las obras más espectaculares y populares", ha señalado el director artístico. El maestro suizo ha seleccionado la 'Sinfonía N.º 2', "Resurrección", de Gustav Mahler, una de las partituras más sobrecogedoras e intensas del universo sinfónico, además de un auténtico 'tour de force' para el Cor de la Generalitat, que con este concierto celebran "su 40 aniversario", y la Orquestra de la Comunitat Valenciana, acompañados de la soprano Maria Bengtsson y la contralto Eve-Maud Hubeaux.