La OCV retoma la actividad con una gira en Requena, Altea y Cullera bajo la dirección de Cornelius Meister

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) retoma su actividad este mes de septiembre con una "intensa" gira por municipios de la Comunitat Valenciana con actuaciones en Requena, Altea y Cullera bajo la dirección de Cornelius Meister. Este recorrido culminará el día 21 de septiembre con el concierto de la Jornada de Puertas Abiertas del Palau de les Arts Reina Sofía.

Cornelius Meister, recordado por las funciones de la ópera 'Rusalka' en 2024, se vuelve a poner al frente de la formación titular con esta iniciativa que se enmarca en las conmemoraciones de los 20 años de la inauguración de Les Arts, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El director alemán propone para esta ocasión un programa con el que disfrutar de la "excelencia" de la OCV y que incluye la 'Cuarta sinfonía' de Chaikovski, el 'Concierto para flauta, arpa y orquesta' de Mozart con las profesoras de la OCV Magdalena Martínez y Noelia Cotuna como solistas, además de la 'Obertura Carnaval', de Dvorák.

La OCV comenzará su gira el 18 de septiembre en Requena, uno de los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre. La orquesta realizarán un concierto en el Teatro Principal en colaboración con la Diputación de València.

El día 19, la formación se desplazará a Alicante para actuar en el Palau Centre D'Arts de Altea y concluirá el tour autonómico en el Auditori Municipal de Cullera el sábado 20.

Cornelius Meister inicia la temporada sinfónica "más ambiciosa" de Les Arts en la que, junto a Sir Mark Elder en su primer año como titular, dirigirán a la Orquestra de la Comunitat Valenciana algunas de las batutas "más prestigiosas" del circuito internacional: Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Gustavo Gimeno, Philippe Jordan, Fabio Luisi y Dima Slobodeniuk.