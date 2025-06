La Oficina Antiokupación de València, en marcha para prestar asesoramiento y mediación a comunidades y propietarios

La intervención policial consigue un descenso del 58% de los "puntos conflictivos" desde 2023, hasta los 84 en la actualidad

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antiokupación de València ha arrancado sus trabajos para prestar asesoramiento y mediación a comunidades y propietarios de la ciudad ante un fenómeno, el de la okupación, al que el gobierno municipal liderado por María José Catalá quiere abordar "de frente, como con los grandes problemas de la ciudadanía". "No vamos a tratar este problema desde la normalidad", ha garantizado la alcaldesa.

La responsable municipal ha visitado este lunes la central de la Policía Local, acompañada por el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, y el comisario principal jefe de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín, donde ha participado en una jornada de formación sobre la okupación ilegal de viviendas y, posteriormente, ha comprobado 'in situ' el trabajo de la Oficina Antiokupación, integrada dentro de la estructura del cuerpo.

En su intervención en la jornada, Catalá ha advertido de que la okupación está "ganando terreno en las grandes ciudades", por lo que no es un fenómeno "particular de València", pero ha reconocido que genera "inquietud en propietarios y en la ciudadanía". Para ello, ha resaltado que su equipo trabaja en dos fases: una primera de intervención policial y otra de formación e información.

Tras la visita, en declaraciones a los medios, la alcaldesa de València ha destacado que el trabajo para abordar el problema de la okupación ilegal en la ciudad no empieza ahora, sino que se lleva haciendo desde 2023 y, al respecto, ha reivindicado. "No lo vamos a tratar con normalidad, no vamos a ser una administración pasiva, vamos a ser una administración activa y ya lo hemos sido".

La responsable municipal ha explicado que en 2023 habían 474 "puntos conflictivos" con problemáticos de okupación en la ciudad y ha valorado que la situación ha evolucionado de manera "muy favorable" hasta reducirse en este momento a los 84. "Hemos mejorado muchísimo en determinados puntos muy delicados como pueden ser Orriols, la fachada marítima o el centro", ha especificado.

"TODAVÍA QUEDA TRABAJO POR HACER"

En cualquier caso, ha reconocido que todavía queda "trabajo por hacer" y, precisamente, para ello, ha indicado que el objetivo de la Oficina Antiokupación es prestar un servicio de asesoramiento y mediación a las comunidades de propietarios.

"Tenemos un correo electrónico y tenemos un teléfono donde cualquier comunidad de propietarios o cualquier vecino pueda alertar de una situación de ocupación, teniendo en cuenta que durante las primeras 48 horas es más fácil una intervención policial y, por tanto, podemos actuar con rapidez", ha expuesto.

Esta oficina, ha continuado, servirá "para mediar y para intentar orientar e informar a las comunidades de propietarios", pero también "para conectar los servicios sociales municipales, aunque ya lo hacemos con la Policía Local", ha aseverado la alcaldesa. "Vamos a seguir trabajando en esta cuestión", ha garantizado.

10.000 PROPIETARIOS NO ALQUILAN POR MIEDO

En este contexto, María José Catalá ha advertido de que el Infobarómetro del Ayuntamiento de València "muestra que hay 10.000 propietarios en la ciudad que no alquilan su propiedad por miedo a la okupación". Una cifra que, según la alcaldesa, "nos hace reflexionar": "Si queremos ser efectivos en el problema de la vivienda, tenemos que tener varias soluciones en marcha".

Una de ellas ha asegurado que es la construcción de vivienda protegida, "como ya estamos haciendo con 1.000 viviendas en marcha", pero también ha hecho hincapié en la necesidad de incentivar que las viviendas salgan al mercado del alquiler y, para ello, ha apostado por "dar seguridad y tranquilidad a los propietarios" a través de esta Oficina y de "todas las medidas administrativas que les puedan dar la tranquilidad oportuna para sacar su vivienda al alquiler".

"DESCENSO IMPORTANTE" DE OKUPACIONES

Por su parte, el comisario principal de la División Territorial Operativa y responsable de las siete comisarías de Proximidad ha incidido en el "descenso importante" de okupaciones registradas por la Policía Local en la ciudad: de las 474 de 2023 a las 84 "verificadas y comprobadas" en la actualidad. "Ha habido una rebaja importante", ha resaltado.

Así, ha asegurado que desde el cuerpo "siempre" han tenido "en mente" el tema de la okupación, pero desde la creación de la Oficina han hecho "más hincapié en verificar que los datos que tenemos a día de hoy son los correctos y verdaderos". "Los números nos avalan, de 474 a 84 que tenemos a día de hoy, es un éxito", ha reivindicado.

No obstante, ha matizado que las 84 viviendas "son las que ahora mismo está tratando la Policía Local, que no significa que sean todas las okupadas de la ciudad". "Son 84 que nos consta a nosotros que son okupaciones sin contrato de alquiler, normalmente de la Sareb o pisos que son de herencias y que no se ponen de acuerdo", ha apuntado.

Dicho esto, ha explicado que a esta nueva herramienta llegan las denuncias por varios canales: "Las molestias que generan los vecinos es lo que primero llama la atención del resto de los ciudadanos y de las comunidades. Nos llega por Policía de Barrio, por Unidades de Policía de Proximidad y luego está el email y el teléfono" (ocupacion.viviendas@valencia.es y 962081111).

DIFERENCIA ENTRE ALLANAMIENTO Y USURPACIÓN

En este punto, el responsable policial ha subrayado la importancia de distinguir "dos cosas muy claras": el allanamiento de morada y la usurpación. La primera de ellas, ha especificado, se trata de un delito flagrante. "Aquí no hablamos de mediar y, por tanto, debemos proceder a detención", ha indicado. Y la segunda de ellas, ha apuntado, son los casos de viviendas abandonadas o que no son primeras viviendas, "muchas de ellas" de la Sareb.

En cualquier caso, ha especificado que el allanamiento de morada es "residual": "Es donde tú estás viviendo. Yo me voy el fin de semana de viaje y vuelvo a mi casa el lunes y la tengo okupada, llamo a la Policía e inmediatamente vienen y detienen a las personas que se encuentran en el interior, porque es donde tú vives". Mientras, en caso de 'inquiokupación', "existe una moratoria a nivel estatal de que no se puede desalojar a aquel que era inquilino y ha dejado de pagar, hasta el 31 de diciembre de este año no se puede hacer nada".

Al respecto, ha continuado, la Policía Local tiene un "trabajo importante" mediante una herramienta "muy potente" como "la mediación, la empatía y ver situación por situación qué está pasando y por qué se está usurpando esa vivienda". Así, "de la mano de Servicios Sociales, intentamos buscar una solución habitacional para estas personas", ha añadido.

"SIMBIOSIS COMPLICADA"

Dicho esto, ha incidido en la "simbiosis complicada" de compatibilizar el derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad y ha resaltado que el trabajo de la Policía Local "está ahí para intentar con esa mediación conseguir que estas personas vean su situación y buscarles una solución habitacional".

"Y en caso de que sea imposible y esté generando molestias, ya nos ponemos en contacto con el propietario para decirle que esta medida no ha resultado positiva y le informamos de la denuncia que tiene que ejecutar él como una denuncia para iniciar el procedimiento de lanzamiento", ha agregado.

En conclusión, ha remarcado que desde la Policía Local "están en ello" para erradicar la okupación, aunque ha admitido que resulta "complicado" porque la vivienda atraviesa "una situación difícil". "Sabéis cómo está, disparada, y la gente tiene que ir a algún sitio, pero para eso estamos nosotros, Servicios Sociales y el Ayuntamiento que nos respalda", ha enfatizado.