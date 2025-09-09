Las oficinas de atención ciudadana de Elche recuperan la cita previa dos semanas después del ciberataque

Imagen de una oficina de atención al ciudadano (OMAC) del Ayuntamiento de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema de cita previa de las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) del Ayuntamiento de Elche (Alicante) se retomará en los próximos días tras el ciberataque que sufrió el consistorio hace dos semanas.

Así lo ha anunciado el concejal de Servicios Públicos e Innovación, Claudio Guilabert, que ha recordado que, desde la pasada semana, estas oficinas "funcionan con total normalidad" y ha detallado que en solo siete días han realizado un total de 5.927 trámites, de los que 2.185 han sido certificados de empadronamiento.

Guilabert ha avanzado que el Ayuntamiento ha creado una red blanca a la que se conectarán los 1.800 ordenadores municipales, una vez estos hayan pasado por los servicios informáticos, "quienes recuperarán la información de cada dispositivo antes de formatearlos".

"La red blanca ya está habilitada y por eso se han precintado todos los ordenadores municipales hasta que a estos se les realice la correspondiente copia de seguridad y la limpieza, una vez pasado este filtro, los dispositivos se conectarán a esta red", ha destacado Guilabert.

Además, el edil ha asegurado que "antes de lo previsto se va a poner en funcionamiento la administración electrónica, lo que se conoce como el TAO". "Esto implica la recuperación de las copias de seguridad por parte del Ayuntamiento que ya la ha enviado a la empresa y esta se encuentra volcando la información obtenida", ha añadido.

Por otra parte, según recoge el consistorio en un comunicado, el edil ha informado de que el Ayuntamiento va a poner en marcha una comisión de investigación interna "para esclarecer los hechos relacionados con el ciberataque y que estará formada por técnicos municipales con conocimientos en la materia además de personal externo". Al mismo tiempo, esta semana se ha retomado la formación en ciberseguridad y protección de datos dirigida a todos los funcionarios municipales.