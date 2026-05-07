Oficinas de transferencia del conocimiento de universidades españolas avanzan en su especialización en València

La directora de la OTC de la CEU UCH, Nadia Echegaray, la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Alicia López Castellano, y la coordinadora del Grupo de Trabajo de Contratos de la RedOTC entre 2008 y 2026, Lola Blanco. - CEU UCH

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Responsables y miembros de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento (OTC) de las universidades españolas pertenecientes a la RedOTC de la Conferencia de Rectores (CRUE) amplían esta semana en València su especialización para el asesoramiento a los investigadores.

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) acoge, en su sede del Palacio de Colomina, las sesiones de especialización sobre las modalidades de contratos de I+D y convenios con empresas y entidades que permiten a las universidades transferir la investigación que realizan a ámbitos como la sanidad, la industria o cualquier sector empresarial, para favorecer la aplicabilidad social de sus resultados.

Un total de 45 profesionales de las OTC de más de veinte universidades españolas, miembros de la RedOTC de la CRUE, se especializan en el asesoramiento jurídico y técnico que prestan a los grupos e investigadores universitarios en materia de transferencia.

A través de la participación de expertos y mediante casos de éxito en transferencia científica universitaria, analizan las modalidades de contratos y convenios de transferencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y su artículo 60, vigente desde marzo de 2023.

Las cátedras universitarias, los acuerdos de consorcio, las licitaciones públicas, los Material Transfer Agreements (MTA) y los acuerdos de confidencialidad son algunas de las modalidades para la transferencia que se abordan también en estas sesiones.

Las figuras jurídicas que intervienen en el proceso, los protocolos de actuación y los documentos de gestión anexos a los contratos de I+D se tratan en estas jornadas de especialización de las OTC, así como la regulación de los derechos de propiedad intelectual en las distintas modalidades de convenios y contratos.

La organización de esta actividad de especialización de la RedOTC de la CRUE en Valencia corre a cargo de la OTC del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, dirigida por Nadia Echegaray, que participa como ponente.

Según destaca, "estamos tratando desde una perspectiva práctica y especializada los aspectos jurídicos, técnicos y estratégicos vinculados a la colaboración universidad-empresa.

En esta edición, se incorpora una sesión específica sobre aplicación de la IA en la gestión de acuerdos, abordando sus oportunidades y los riesgos asociados al tratamiento de información confidencial, una cuestión cada vez más relevante en el ámbito de la transferencia de conocimiento".

Para la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, Alicia López Castellano, "acoger este encuentro refuerza el compromiso de nuestra Universidad con el impulso de la transferencia, no solo como una responsabilidad institucional, sino también como una forma de contribuir al bienestar común, tendiendo puentes entre el conocimiento académico y su proyección en la sociedad".

En la CEU UCH, destaca en un comunicado, "se ha duplicado en solo tres años nuestro número de cátedras de investigación, pasando de 8 a 18". "Este crecimiento refleja el interés cada vez mayor de empresas e instituciones por impulsar la investigación universitaria y colaborar en su transferencia a la sociedad, en ámbitos como la salud humana y animal, la economía, el derecho, la ingeniería, las humanidades y la comunicación", apunta.

PONENTES

En las sesiones de este encuentro intervienen, entre otros ponentes, la directora de la OTC de la CEU UCH, Nadia Echegaray; Susana Aguilar, técnico de contratos y convenios en la OTRI de la Universidad de Málaga (UMA); la coordinadora de 2008 a 2026 del Grupo de Trabajo de Contratos de la RedOTC, Lola Blanco, de la Universitat de València (UV); la directora gerente de la Fundación Leonardo Torres Quevedo para la Innovación Tecnológica de la Universidad de Cantabria (UC), Carmela Civit; la asesora técnica de la Comisión de Seguimiento de contratos de investigación de la Universidad de Alicante (UA), Mª Dolores Rosillo;

También participan Elena Suñé, adjunta a la dirección de negocio en la Fundación URV (OTC de la Universidad Rovira i Virgili); Beatriz Pérez Faus, técnico de contratos del Servicio de Gestión Operativa de la I+D+i (SGOIDI) en la Universitat Politècnica de València (UPV); Joaquín Cordovilla, coordinador del Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios de la Red OTRI de Andalucía (ROA); y Susana Gimeno, de la Unidad de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). En la mesa redonda sobre IA aplicada a los contratos y convenios de transferencia participan Alba Santa Soriano, profesora de investigación del UA y Francisco Ricau González, responsable de IA generativa en el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de la UPV.