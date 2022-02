Oltra afirma que hay un consenso para recuperar el derecho civil valenciano y que se seguirá trabajando en ese cambio

Indica al PP que "buscarle tres pies al gato" con el lema 'Fem País' del Estatuto es "muy anacrónico y muy aburrido"

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado que hay un "consenso" entre las fuerzas políticas para recuperar el derecho civil valenciano y ha asegurado que se seguirá trabajando en ese cambio.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la carta abierta que ha dirigido la Asociación de Juristas a la Generalitat pidiendo a Ximo Puig que se implique en la defensa del derecho civil valenciano.

Oltra ha recordado al respecto que la legislatura pasada ya se estuvo trabajando "codo con codo" con la asociación y "se hicieron las oportunas gestiones". Además, en Les Corts se aprobó una Proposición No de Ley en este sentido y ha recordado que hay "unanimidad" de fuerzas políticas democráticas de la Comunitat en recuperar ese derecho propio.

"Seguramente si hubiera un clamo popular, ya estaría solventada la cosa. Pero me da la impresión que no está en las prioridades de la población. La recuperación del derecho civil, que a mí sí me parece importante, sobretodo en lo relacionado a la capacidad de legislar en la materia civil, está reservado al Estado", ha dicho.

Preguntada, en esta línea, por la inexistencia del clamor popular por la recuperación del derecho civil y el clamor que existe relacionado con la financiación, Oltra ha dicho que "hay una diferencia fundamental".

Por la financiación, ha añadido, se movilizó la sociedad en 2017 y hace unos meses, y existe un consenso de todos los partidos, agentes económicos, ayuntamientos y universidades. "Hay un conocimiento de esta cuestión extendido y entiendo que no lo hay tanto sobre el derecho civil".

Así mismo, interpelada por su opinión sobre lo manifestado por la síndica del PP María José Catalá, en relación a que ha cuestionado el lema de la Comunitat para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto, 'Fem país', Oltra ha dicho que el lema se refiere a "Fem país de esta comunidad o como cada uno lo quiera llamar. Es el país de los valencianos, de la Comunitat y ya está. No tiene más. Buscarle tres pies al gato en estas cosas me parece muy anacrónico y muy aburrido. Esto no le interesa a nadie", ha aseverado.

MARCA CONMEMORATIVA

El Consell ha aprobado este viernes la marca conmemorativa del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y sus condiciones de uso, una imagen que contribuirá a visibilizar e identificar fácilmente la efeméride, que se celebra el próximo 1 de julio, para hacer partícipe a toda la ciudadanía.

La marca, diseñada por Dani Nebot, incluye un Manual de Identidad Visual con las pautas, normas y aplicaciones básicas para el uso de la imagen conmemorativa.

El uso de las diferentes aplicaciones de la marca '40 Aniversario' será gratuito y libre para toda la ciudadanía. Puede descargarse en participacio.gva.es/va/web/foment-de-l-autogovern/40-aniversari-estatut.

Esta marca será utilizada hasta que finalice el año por la Administración de la Generalitat y las entidades que integran su sector público instrumental.

En este sentido, se aplicará en la papelería básica de la Generalitat, así como en las comunicaciones, actas y documentos electrónicos oficiales de sus órganos y personal a su servicio, en los soportes publicitarios (carteles, folletos, anuncios en prensa, fondos publicitarios y otros de análoga significación), en la sede electrónica y en el resto de páginas o perfiles institucionales en Internet de la Generalitat y de sus entidades dependientes.

En los supuestos de convivencia de la marca conmemorativa con el logotipo de la Generalitat, tienen que respetarse siempre las previsiones contenidas en el Manual de identidad corporativa de la Generalitat.

En 2022 se conmemoran los 40 años de la norma institucional básica de todos los valencianos y valencianas, la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.