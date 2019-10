Oltra condena el último asesinato machista en Dénia y dice que se analizará qué ha fallado en el sistema de protección

Publicado 22/10/2019 13:46:38 CET

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha condenado el último asesinato machista, ocurrido en Dénia (Alicante), y ha instado a seguir unidos en el rechazo a los agresores, "en este caso asesino", al tiempo que ha avanzado que se analizará en qué escalón "ha habido un fallo" para que una mujer con una orden de protección y riesgo medio haya sido asesinada.

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios en relación al asesinato de una mujer, de nacionalidad rusa y 44 años, presuntamente cometido por su expareja, un hombre también ruso de 54 años, que ha sido detenido. La mujer le había denunciado y estaba en el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género Viogen valorada como riesgo de grado medio.

La consellera ha indicado que este miércoles se realizará una concentración silenciosa a las puertas del Palau de la Generalitat y ha incidido de nuevo en el rechazo de toda la sociedad a los agresores y el apoyo a las víctimas y a sus familias y seres queridos. Además, ha subrayado la necesidad de "poner toda la protección a la víctima que es su hija, que se ha quedado huérfana".

Además de condenar este asesinato machista, Oltra ha hecho un llamamiento a la unidad de la sociedad porque "este no es un problema que se produce en las cuatro paredes de una casa, sino un conflicto político y social" que debe abordarse como tal.

"Cada vez que asesinan a una mujer están atacando a toda la sociedad y una sociedad que mata a sus mujeres está enferma y se debe curar", ha incidido.

Preguntada sobre qué más se puede hacer para evitar nuevos casos, dado que esta mujer ya contaba con medidas de protección, la consellera de Igualdad ha indicado que se reunirá como es habitual la comisión de seguimiento del pacto valenciano contra la violencia machista, en la que están representados los cuerpos policiales, judicatura, fiscalía y los distintos gobiernos a todos los niveles.

"Vamos a ver qué ha pasado, porque la mayoría de mujeres asesinadas no tenían denuncia previa pero en este caso no solo había denuncia, sino una orden de protección y debemos mirar muy bien en qué escalón ha habido un fallo para que una mujer que tenía una orden de protección y riesgo medio, que no era leve, al final él haya podido asesinarla", ha explicado.

En todo caso, ha querido recalcar que "la mayoría de las veces las órdenes de protección salvan la vida" y en este caso concreto hay que mirar "qué ha pasado".