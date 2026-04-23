Oltra confía en un pacto de izquierdas en las elecciones de València y dice que ya nota "mucho cariño" de la gente

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i), y la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra (i), durante una reunión con diferentes entidades de desarrollo comunitario, en Orriols - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat y previsible futura candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que no tiene "ninguna duda" en que habrá unidad entre las formaciones a la izquierda del PSOE para concurrir conjuntamente en las elecciones municipales de 2027 y así intentar arrebatar el gobierno municipal de València a PP y Vox.

Además, ha abogado por construir una ciudad "amable" para sus vecinos y ha destacado que ya percibe "mucho cariño" hacia ella desde que hace unas semanas anunció su regreso a la política, cuatro años después de dejar la vida pública.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas después de participar, en calidad de exconsellera de Servicios Sociales, en una reunión con entidades de desarrollo comunitario en la sede del espacio Orriols Convive, en el barrio de Orriols, junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar).

Preguntada por si, con esta visita, ya entra "a la arena o al barro" electoral contra la alcaldesa de València, Mª José Catalá (PP), o la líder del PSPV en la ciudad, Pilar Bernabé, Oltra ha recalcado: "Yo al barro no voy a entrar, en ningún caso".

Dicho esto, ha resaltado que siempre ha sido una ciudadana implicada en política, tanto cuando ha estado en primera línea como cuando no ha estado "en ninguna línea": "He estado implicada asociativamente, he estado implicada comunicativamente y ahora hago lo que siempre me ha gustado hacer, que es escuchar. Para hacer política lo más importante es escuchar y escuchar los problemas de primera mano".

"Por tanto --ha añadido--, yo voy a estar ahí, como siempre, al lado de la gente que más lo necesita, pero para construir una ciudad amable, una ciudad donde nadie tenga que pedir permiso para vivir y para vivir una vida digna".

Cuestionada por si cree que será posible una confluencia electoral entre fuerzas de izquierda en València, algo de lo que previamente Bustinduy se ha mostrado "absolutamente convencido", Oltra ha remarcado que no le gusta posicionarse respecto a otros partidos, pero ha confiado en que habrá "un pacto de todas las fuerzas políticas" que, como Compromís, quieren que "realmente esto cambie, que la gente pueda tener una vida digna y que las políticas faciliten la vida de la gente y no hagan más ricos a los ultra ricos, que es lo que está pasando ahora".

"LOS QUE ESTAMOS EN EL OTRO LADO NOS VAMOS A UNIR"

"Los que estamos en el otro lado y decimos que hay que favorecer la vida de la mayoría y garantizar la vida digna de la mayoría desde las instituciones, claro que nos vamos a unir, no tengo ninguna duda", ha aseverado.

Al ser interpelada por cómo ha notado el recibimiento de los asistentes a la reunión, la exvicepresidenta ha explicado que ha sentido "mucha emoción" y que se le han puesto "los pelos de punta" porque ve que "hay mucho cariño, y fuerza también".

"Esa fuerza y ese cariño nos tiene que poner en pie, nos tiene que hacer caminar. La verdad es que también es lo que me ha sostenido todo este tiempo, así es que muy agradecida a la gente", ha declarado.

Mónica Oltra ha asegurado que no ha dejado de "pisar la calle" en los últimos años y que ha sentido este reencuentro con los colectivos sociales de manera "muy cálida y enriquecedora", ya que Orriols es un barrio con entidades "muy activas": "Cuando hay un tejido asociativo fuerte, cuando hay ciudadanía implicada en mejorar el día a día de sus vecinos y vecinas, siempre es un lugar amable donde estar, y también emancipador y luchador".

Ha puesto como ejemplo la falta de "vida digna" en Orriols por la crisis de la vivienda --"viviendo 20 personas, cinco familias, en un piso de 60 metros no puede haber vida digna"-- y ha instado a la ciudadanía a "presionar" a los partidos políticos para que apoyen la próxima semana en el Congreso la convalidación del decreto de prórroga de los alquileres. "Porque la gente que vota a la derecha también vive en casas y también vive de alquiler", ha señalado, además de lamentar que València sea una de las ciudades donde más se ha encarecido la vivienda.

