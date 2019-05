Oltra defiende la libertad en los juramentos y ve peligroso "reírse cuando uno jura por Thor o la madre Tierra"

Actualizado 17/05/2019 18:49:45 CET

Recuerda que el único cargo firme es el de Morera y descarta "especular" sobre otros: "Todavía no estamos en esa fase"

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno valenciano en funciones y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido que todos los políticos son libres de jurar sus cargos "con el símbolo religioso que cada uno decida", después de que este jueves los diputados de Vox en Les Corts estrenaran su cargo "por Dios y por España" sobre una Biblia y un crucifijo.

"Es muy peligroso estos enfrentamientos cruzados de reírse de que uno jura por Thor y el otro por la 'madre Tierra', cuando las dos cuestiones están completamente amparadas por la Constitución y los derechos fundamentales", ha advertido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras el pleno del Consell de este viernes.

En el pleno de constitución de la X legislatura de Les Corts se escucharon juramentos o promesas como los de Vox, con una Biblia verde, por el feminismo y la "madre Tierra" en el acaso de algunas diputadas de Unides Podem o "por imperativo legal" en Compromís.

Oltra ha remarcado que es diferente que un símbolo presida el juramento de todos los diputados, "que es lo que pasó en el pasado y se denunció", y que cada uno lo haga de la forma que decida, preguntada por la petición que hizo Compromís hace unos años de que no hubiera símbolos religiosos en el parlamento valenciano.

Es algo que está "completamente amparado en artículo de la Constitución sobre la libertad religiosa", ha recalcado, si bien ha reconocido que "a alguien le puede gustar más o menos". "En nuestra democracia, una de las claves de bóveda es el derecho individual a decidir este tipo de cosas", ha reivindicado.

Bajo este prisma, ha hecho hincapié en que "no puede ser que uno piense que el derecho del otro coincida con su idea", pues "precisamente el derecho del otro está basado cuando no estás de acuerdo". "Si no, ¿qué derecho es? Si todos estamos de acuerdo y todos juramos por lo mismo, ¿dónde está el respeto a la diversidad", se ha preguntado.

"Gracias a la Constitución, estas personas, todas, pueden jurar o prometer por lo que crean; por eso es tan importante preservar los derechos y el respeto a la diversidad, en todas las vías. Todos somos el otro para alguien", ha remachado.

Respecto a si será necesario un mayor esfuerzo de entendimiento tras la entrada de Vox, ha recordado que en el Botànic "siempre" han tratado de mantener "escrupulosamente" el espeto a la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Eso sí, ha reconocido "siempre es un gran día cuando empieza una legislatura, la décima de nuestro autogobierno".

Se ha sumado así al discurso que hizo el reelegido presidente de Les Corts, su compañero de partido Enric Morera, pues cree que fue "quien mejor compartió los deseos compartidos por cualquier demócrata". "Hago su discurso completamente mío", ha subrayado.

"ROZANDO LA PARIDAD"

También le han preguntado por cómo ve que sea un hombre quien "previsiblemente" repita como 'president' --Ximo Puig (PSPV)-- mientras también hay un hombre al frente del parlamento y tres hombres y dos mujeres en la Mesa de les Corts, así como cuatro hombres portavoces de los seis grupos --las otras dos son del PP (Isabel Bonig) y Vox (Ana Vega)--.

La también consellera de Igualdad ha replicado que esta será la legislatura con más mujeres en la cámara autonómica, con lo que cree que "estamos rozando la paridad", y ha descartado que "está influyendo la línea izquierda-derecha".

Por contra, ha destacado el avance que supone que haya dos mujeres en la Mesa cuando hace cuatro años era "cinco a cero", tras el cambio de la normativa para que "nunca más se pudiera dar una solo formada por hombres". Ha llamado a "seguir avanzando sin duda" en ámbitos como el empresarial o el universitario, pues "la política no es ajena a eso", y ha puesto como ejemplo que en la mayoría de colegios de enfermería los altos cargos los ocupen hombres cuando es una profesión feminizada.

Y más allá del género, ha añadido: "Como que el único cargo que hay en estos momentos es el del 'president' de Les Corts, me abstendré de especular sobre otros que puedan venir en el futuro. Todavía no estamos en esa fase".

MESTIZAJE

Sobre si el mestizaje se mantendrá en el Botànic II tras la entrada de Podem, Oltra ha puntualizado que es algo que compete a la negociación entre los tres partidos, con lo que no lo puede valorar como portavoz del Consell.

Sí ha puesto en valor que "ha sido el gobierno más estable de toda la historia del autogobierno valenciano, y las cifras están ahí". A partir de ahí, "cómo se reinventarán las fórmulas lo tendrán que ver los negociadores de los partidos", ha aseverado.