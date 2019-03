Oltra lamenta "las formas" del adelanto al 28A y defiende el trabajo de Compromís "sin orden de Madrid"

Actualizado 05/03/2019 11:40:36 CET

Insiste en que sigue existiendo "lealtad" y "voluntad" de un Consell que ponga centro a las personas, pero que espera que lidere Comrpomís

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Compromís y candidata de esta formación a la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, ha insistido este martes en que no había razones políticas para adelantar las elecciones autonómicas de la Comunitat al 28 de abril, al tiempo que ha lamentado "las formas" sobre cómo se ha llevado a cabo esta decisión y ha reivindicado el trabajo llevado a cabo por la coalición valencianista.

"Compromís tiene un hecho diferencial y es el partido que defiende los intereses de los valencianos sin ataduras y sin consignas desde Madrid", ha remarcado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha negado estar disgustada con la decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de adelantar los comicios autonómicos. "Todos los días sale el sol y vamos yo no hablaría de disgusto ni de ningún tipo de emoción", ha señalado.

En este punto, ha incidido en que desde la coalición valencianista no apreciaban que hubiera motivos políticos para ese adelanto porque esas motivaciones son "que uno no puede aprobar un presupuesto, como le ha pasado a Pedro Sánchez; que no puede sacar adelante sus proyectos de ley o que hay inestabilidad política" y ha subrayado: "Ninguno se daba en la Comunitat, donde somos el gobierno más estable de la historia de nuestro autogobierno".

"SEAN EN MAYO O ABRIL VAMOS A SALIR A GANAR"

Por tanto, ha insistido en que "no había esas razones" y ha señalado que entiende que las razones "partidistas" son "lícitas y legítimas para justificar un adelanto". "No es tanto el hecho porque nosotros como Compromís sean en mayo, abril o cuando sean vamos a salir a ganar, sino las formas porque entendemos que las formas en política son importantes", ha apuntado.

Insistida por el argumento de Puig de haber pensado en los intereses valencianos y no en los de su partido para haber tomado esta decisión, Oltra ha afirmado que "hay que dar razones políticas y argumentos" y "no vale hacer una afirmación sin argumentarla".

A su juicio, las elecciones "son más valencianas en la medida que hay un elemento de proximidad que son las municipales" porque es ahí cuando "se habla de las cosas próximas y del día a día de la gente". "Valencianizar la vida pública desde luego es pedir una financiación justa y votar en contra del acuerdo de Sudáfrica como hizo Compromís, que fue el único, para que las naranjas de agricultores valencianos no estén tiradas en el suelo en este momento", ha manifestado.

Por tanto, ha subrayado que quienes han defendido los intereses de los valencianos "sin ninguna duda" ha sido Compromís "porque no tenemos a nadie de Madrid que nos dé orden".

"NUESTRO RIVAL ES LA DERECHA"

Preguntada si, por tanto, el PSPV es "rival" de la coalición en la próxima cita electoral, Oltra ha indicado que su "adversario son las derechas en su conjunto", tanto "la derecha corrupta que ha saqueado, avergonzado e instaló la corrupción en instituciones desde ese poder absoluto que se pensaban que podían confundir caja de los valencianos con la propia" como "aquellos que recortaron derechos sociales". En definitiva, ha agregado, "son todos aquellos que no defienden la vida de las personas".

En cualquier caso, ha recordado que en las elecciones se "va a competir" pero con "diferencias sustanciales" porque ha reivindicado que en el Acord del Botànic de las 5.746 decisiones que se han acordado en favor de la gente se han tomado "por unanimidad y solo una que no ha sido así", en relación al adelanto electoral.

"LA LEALTAD SIGUE EXISTIENDO"

No obstante, ha remarcado que "la lealtad sigue existiendo y la voluntad de tener un gobierno que ponga en el centro a las personas". "Obviamente nosotros queremos liderarlo, pero estamos pensando en un gobierno bueno para los valencianos donde ellos vivan mejor", ha señalado para incidir en la idea de que "Compromís tiene un hecho diferencial y es el partido que defiende los intereses de los valencianos sin ataduras y sin consignas desde Madrid".

"Quien al final lidere este gobierno lo decidirán los valencianos en las urnas y, para ello, vamos a salir a pedir la confianza de los ciudadanos en función de las políticas que hemos hecho y que sin Compromís no se hubieran hecho", ha remarcado.

En este punto, ha enfatizado que cuando se pone como ejemplo la Comunitat en el resto de España como un buen gobierno, "el hecho diferencial, respecto a otros territorios es que aquí está Compromís y no está en ninguna parte más de España". "Que todo el mundo tenga claro que el hecho diferencial lo ha puesto Compromís", ha ensalzado para explicar que ese "factor de diferenciación y de defender a la gente" lo ha puesto encima de la mesa la coalición en un gobierno valenciano que ha ampliado derechos, ha mostrado ética y transparencia.

Para Oltra, todo esto conforma "un legado que la gente va a valorar a la hora de ir a votar porque valorará que su vida ha mejorado y que la política es una herramienta útil para facilitar la vida a miles de personas", ha zanjado.