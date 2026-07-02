Oltra lanza este sábado su proyecto para "recuperar València con un gobierno progresista"

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un reciente encuentro en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Jardí Botànic de València acogerá este sábado, a partir de las 10:30 horas, la asamblea extraordinaria de Compromís per València con un único punto en el orden del día: ratificar a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de la capital del Turia para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Como estaba previsto, la coalición valencianista ha invitado a partidos de izquierda y diferentes entidades vecinales y ciudadanas, en un evento que "da el pistoletazo de salida para recuperar el 'Cap i Casal' con un gobierno progresista liderado por Oltra y con el objetivo de hacer de València una ciudad más justa y amable para vivir", asegura Compromís en un comunicado.

El espacio político que representa Compromís per València apuesta por "construir una alternativa amplia para que las instituciones públicas vuelvan a responder a las necesidades de la mayoría en la ciudad", aseveran.

La coalición valencianista insiste en que quiere ofrecer "una alternativa colectiva que sea fruto de un diálogo permanente y constructivo entre todas aquellas fuerzas transformadoras, tanto políticas como cívicas y sociales, que contribuyan a ganar València para las personas".

PARTIDOS, ENTIDADES VECINALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Los portavoces de Compromís per València darán la bienvenida a la asamblea, en la que intervendrán brevemente representantes de partidos de izquierda, entidades vecinales y movimientos sociales de la ciudad.

El exalcalde de València, Joan Ribó, tomará la palabra para explicar la propuesta para que la asamblea ratifique a Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de València.

A continuación, será la propia exvicepresidenta del Consell quien expondrá ante la militancia de Compromís y los partidos y entidades invitados el proyecto político "para devolver a los barrios y al vecindario el protagonismo que se merecen, tras cuatro años de una gestión en la que la derecha ha vendido València a los especuladores y al turismo, empeorando las condiciones de vida y expulsando a mucha gente de la ciudad".

Con la candidatura de Mónica Oltra, Compromís per València "quiere construir un proyecto ilusionante y abierto, con el objetivo de devolver a València la dignidad y el buen gobierno que reclama la ciudadanía", concluyen.