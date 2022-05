Oltra pide que personas independientes investiguen lo sucedido con Pegasus: "Esto no se puede convertir en un circo"

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha pedido este martes que personas indepedientes "y de prestigio" investiguen lo sucedido con el presunto espionaje a través del programa Pegasus y ha advertido: "Esto hay que limpiarlo como los establos que limpió Hércules, ya que hablamos de Pegaso", si bien, en todo caso, reclama: "Esto no se puede convertir en un circo".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios al ser preguntada por cómo valora este espionaje y si teme que llegue a los gobiernos autonómicos. "Yo más que miedo, lo que tengo es vergüenza; vaya nombre tan bonito para una cosa tan fea", ha dicho, y ha hecho hincapié en que se trata de un caso de "vulneración masiva de derechos civiles y constitucionales de primera generación", lo que "es muy grave".

"Que en un Estado se espíe a personas es muy grave, ya sea personas que están en un gobierno autonómico, ministros, abogados o las personas que sean, es una vulneración de derechos de primera generación y hay que saber exactamente qué ha pasado, quién ha perpetrado estas actuaciones delicivas y quién lo sabía y quién no", ha expresado la consellera, para quien "esto hay que limpiarlo como los establos que limpió Hércules, ya que hablamos de una figura mitológica como Pegaso, porque no es tolerable que ningún Estado espíe a ninguno de sus ciudadanos".

En esta línea, ha subrayado que en un Estado de Derecho "si hay conversaciones que escuchar, tiene que ser con autorización judicial y en el marco de un procedimiento de investigación penal". Y considera que esto es "de una gravedad tal, que se debe hacer desde la discreción, pero también desde la objetividad" y con personas "independientes y de prestigio".

"Esto no se puede convertir en un circo de a ver a quién se ha espiado hoy", ha insistido, para reclamar "discreción", "transparencia" cuando estén las conclusiones y no confundir esto último con "exhibicionismo".

Preguntada por si cuando habla de "limpiar" se refiere a dimisiones, ha puntualizado que ella desconoce "si alguien que ha hecho esto está en algún cargo del que se pueda dimitir".

"No lo sé. Lo primero es saber y hablar con conocimiento de causa y no tengo conocimiento de causa, por lo que no voy a pedir la dimisión de nadie ni apuntar a nadie", ha zanjado, pero sí ha advertido: "Cuando sepamos qué, quién, cómo y cuándo, si hay que pedir dimisiones o ceses se pedirán, pero de momento hay que averiguar".