Oltra pide "serenidad" en la polémica por la reunión de Ábalos: "No hay que montar tormentas en vasos de agua"

Publicado 27/01/2020 10:11:48 CET

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha defendido este lunes que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya ha dado explicaciones sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha reclamado "un poco de serenidad en la política española".

"No hay que montar tormentas en vasos de agua", ha manifestado a los periodistas a la entrada de un desayuno informativo del 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en Madrid.

Ábalos, también valenciano y 'numero tres' del PSOE, explicó este domingo que mantuvo un encuentro con la vicepresidenta del gobierno venezolano de Nicolás Maduro de entre "unos 20 y 25 minutos" en Barajas, en los que no les dio tiempo "a tratar nada". El ministro aseguró que el Gobierno no incumplió la resolución de la UE que prohíbe a Rodríguez entrar en Europa, recalcando que "no tocó suelo español".

Al respecto, Oltra ha asegurado que esto "son explicaciones" y ha hecho hincapié en que "las cosas hay que calmarlas un poco". "Estamos en los primeros cien días de Gobierno; hace falta un poco de serenidad en la política española", ha reivindicado, defendiendo que "se trata de construir un proyecto para el futuro de los miles de ciudadanos" después de "mucho tiempo de inestabilidad política".

Por ello, ha hecho un llamamiento a "dejar trabajar" al Gobierno de Pedro Sánchez y "serenar un poco los ánimos". "En todo caso, no hay que montar tormentas en vasos de agua, bastante tenemos con las tormentas de verdad", ha zanjado.