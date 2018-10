Oltra sobre Puerto Mediterráneo: "Cuando consultoras dicen que hay saturación, conviene hacerles caso"

Publicado 07/09/2018 13:21:16 CET

La Generalitat valorará el proyecto cuando pase por los órganos técnicos de control y gestión de Vivienda y Medio Ambiente

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que la Generalitat valorará el proyecto de Puerto Mediterráneo en Paterna (Valencia) cuando pase por los órganos de control y gestión a nivel técnico aunque ha advertido que cuando existen consultoras --como Aguirre Newman-- que dicen que hay "saturación" de centros comerciales, "conviene hacerles caso" dado que "no tienen interés económico aquí".

En este sentido, ha indicado que el proyecto pasará por los órganos que debe --que son la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio competente en uso del suelo y la de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático por el impacto ambiental que pueda tener-- y, de los informes que hagan, saldrá la resolución que deba salir.

"No es una cuestión de decidir qué tipo de comercio va sino qué tipo de uso se da al suelo y si encaja en las planificaciones estratégicas y de uso del territorio aprobadas", ha insistido. En todo caso, no ha querido aventurar cuál será el pronunciamiento y ha recalcado que la valoración política es independiente de los órganos gestores que deben evaluarlo.

Así lo ha indicado al ser preguntada por la situación generada en Paterna en relación con este proyecto, donde el alcalde, el socialista Juan Antonio Sagredo firmó a finales de agosto el decreto de inicio de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la instalación del "renovado" Puerto Mediterráneo por parte de la promotora Intu Mediterrani. La decisión motivó la salida del equipo de gobierno de Compromís per Paterna, su socio en el consistorio desde 2016, al acusar a Sagredo de "usurpación de competencias".

No obstante, Oltra ha avisado que, en una valoración política de las consecuencias económicas, "lo mejor para establecer los proyectos estratégicos es atender a los informes solventes e independientes" y que no tengan "interés económico" en el proyecto, ya que si se hace desde una parte interesada, "será siempre de parte".

En este sentido, ha recalcado que, en el pasado, a la Comunitat Valenciana llegaron "proyectos que nos iban a sacar de pobres y a atar perros con longanizas", que posteriormente han resultado "fallidos" y "han sembrado el territorio de elefantes blancos", con obras "a medio hacer" y "un desastre económico". "Poquito pan para hoy, hambre para mañana", ha descrito de forma gráfica.

409M2 DE CENTRO COMERCIAL POR HABITANTE

Así, ha hecho hincapié en que la consultora Aguirre Newman ya advirtió hace dos años de la "saturación de centros comerciales" en la Comunitat Valenciana, al determinar que el equilibrio entre metro cuadrado de centro comercial por habitante se sitúa entre 300 y 325 m2 y la provincia de Valencia está actualmente "saturada" con 409.

En esta línea, ha pedido que se estudie "muy bien" la situación en el caso de que se vaya "a mover el tablero para no avanzar". Al respecto, ha advertido de la posibilidad de que se vacíen centros comerciales y locales en estas áreas para ir a otros, con lo que "no llenarás y vaciarás algunos", lo que carece de "sentido".

A su juicio, un sistema sostenible procura crear empleo "estable", bien remunerado y "no deslocalizable", "por no hablar del comercio de proximidad que se resiente mucho con otros macroproyectos". Para Oltra, el pequeño comercio crea mucho empleo porque es "trato directo" y ha subrayado que en el caso de la Comunitat Valenciana, el comercio minorista es un 11,9% de afiliados en la actividad económica global, un punto por encima de España. "Cuando algo funciona, conviene no destruirlo", ha hecho notar, y ha abogado por "encontrar equilibrio".