Once editoriales valencianas participan en la Feria de Frankfurt: relaciones internaciones y nuevos acuerdos

Participación valenciana en Frankfurter Buchmesse - AEPV

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las editoriales valencianas han celebrado las relaciones internacionales y los acuerdos conseguidos en la edición de 2026 de la Frankfurter Buchmesse, la Feria del Libro de Frankfurt que se ha celebrado en la ciudad alemana del 7 al 11 de octubre.

Con el apoyo de la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) y la Generalitat Valenciana, las once editoriales valencianas participantes se han reunido con agentes del libro en la que es considerada "la feria comercial del libro más grande del mundo en cuanto a compraventa de derechos de autor y licencias internacionales", ha destacado la AEPV en un comunicado.

Su presidente, Pedro F. Medina, ha destacado que la presencia valenciana en la Feria del Libro de Frankfurt "es una apuesta estratégica decidida por la competitividad y la proyección global de las letras valencianas".

"Frankfurt representa el escaparate más grande del mundo para la compraventa de derechos y el establecimiento de alianzas internacionales. Desde la AEPV valoramos muy positivamente el esfuerzo, la calidad y la diversidad del catálogo que nuestras editoriales han llevado este año a la feria. La participación en los grandes encuentros internacionales constituye un motor fundamental para la expansión económica y la sostenibilidad de nuestro sector", ha añadido.

La presencia valenciana en Frankfurt ha sido muy diversa. En el estand de 36 m2 de la Generalitat han participado Andana Editorial, Fandogamia Editorial, Grupo Editorial Sargantana, Litera Libros, Sekai Editorial, Media Vaca, Publicacions de la Universitat de València y Editorial Pre-Textos.

Además, otras editorials valencianas como Edicions Bromera, Publicacions de la Universitat Jaume I y Publicacions de la Universitat Politècnica de València, han participado en otros espacios.

Los organizadores de la Feria del Libro de Frankfurt 2026 defienden que ha sido un año de récord. Los datos facilitados recogen 236.000 visitantes, 4.000 expositores, 3.800 acontecimientos y la presencia de editoriales y profesionales de la edición de 137 países del mundo.

"ES UNA GRAN OPORTUNIDAD"

"Frankfurt es una gran oportunidad. Nosotros hemos tenido muchas reuniones interesantes, tanto para venta de derechos como para proyectos de audiolibro. Incluso hemos encontrado un colaborador en Portugal para hacer ferias del libro que nos representará en 25 ferias por todo el territorio de Portugal, donde también hay lectores en castellano", explica Quique Olmos, director ejecutivo del Grupo Editorial Sargantana.

"Estamos contentos, pero también es necesario que se sepa que las gestiones no se cierran en Frankfurt, ni la semana siguiente, sino que pueden tardar hasta un año. Lo que tenemos que hacer no es solo ir a Frankfurt, sino ir a diferentes ferias internacionales y encontrarnos muchas veces con los mismos clientes, porque esto es lo que ayuda a establecer una relación que después podrá cerrar negocios", ha agregado.

El codirector de Sekai Editorial, Ramón Liste, ha señalado que esta editorial quería vender concretamente tres títulos y "el resto era un poco para exponer lo que hacíamos para posibles proveedores". "Entonces, nos ha ido muy bien de cara a conseguir nuevas oportunidades de negocio y proveedores en la forma de adquisición de derechos para publicar aquí, en España".

"La venta de derechos en otros países no ha sido tan positiva, pero, sin embargo, hemos tenido casi 30 reuniones en tres días con nuevos proveedores de servicios, con nuevas editoriales y muchas posibilidades de crecimiento. Y nos ha ayudado mucho la visibilidad que nos ha dado tener allí un estand de la AEPV a través de la Generalitat", ha añadido.

En el caso concreto de Fandogamia, están "muy contentos": "Hemos hecho nuevos contactos muy interesantes, y nos hemos reencontrado con las editoriales con las cuales tenemos más trato. El cara a cara es imprescindible en un sector en el cual la confianza en la gestión de los derechos de autor lo es todo", explica Pedro F. Medina, como editor de Fandogamia.