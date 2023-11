El oncólogo de Vithas Vicente Guillem, distinguido por el Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de València

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del 'XVII Certamen Médico: reconocimiento a toda una vida profesional', que entrega la Fundación del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia-ICOMV junto al Ayuntamiento de València, ha concedido el galardón de su edición de 2023 al oncólogo médico Vicente Guillem Porta, responsable de la Unidad de Oncología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

El galardón se entregará el próximo 30 de noviembre en un acto que se celebrará en el Palacio de la Exposición. En esta decimoséptima edición, el jurado de este certamen ha valorado, entre otros conceptos, "los cargos de carácter asistencial de mayor importancia desempeñados, cargos académicos, publicaciones, premios y distinciones recibidos, contribuciones a la Medicina, así como el reconocimiento científico, profesional y social del candidato en la sociedad valenciana".

Tal como subraya el doctor Guillem, "es un privilegio ser galardonado por esta institución ya que se trata del reconocimiento de tus colegas, que destacan una labor desarrollada durante una extensa carrera profesional". "Este premio nos llena de satisfacción a todo mi equipo y nos anima a seguir trabajando y luchando por ofrecer a nuestros pacientes la mejor calidad asistencial y los tratamientos más avanzados para superar la enfermedad", apunta en un comunicado.

Es doctor en Medicina con más de 40 años de experiencia como especialista en Oncología Médica. Además, ha sido coordinador del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana y miembro de la Comisión Nacional de Oncología Médica del Ministerio de Sanidad y Consumo de España.

En la actualidad, es miembro de las principales sociedades científico-médicas de oncología, entre otras, de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), la European Society of Medical Oncology (ESMO) y American Association for Cancer Research (AACR).

Guillem Porta ha ocupado cargos institucionales relevantes como las presidencias de la Sociedad Española de Oncologia médica (SEOM), el Comité Técnico Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o la Fundación para la Excelencia y calidad en Oncología (ECO). Es Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.

PIONERO

Asimismo, ha sido pionero en el desarrollo de la especialidad de Oncología Médica en España y del desarrollo de las subespecialidades oncológicas, la implementacion de los comités de tumores en los hospitales y del desarrollo de equipos multidisciplinares para mejorar la atención a los pacientes oncológicos.

El doctor Guillem es miembro del Comité Científico de numerosas revistas científicas médicas internacionales de oncología y ha publicado más de 150 artículos en revistas españolas y extranjeras, ha escrito capítulos en más de una treintena de libros sobre su especialidad y ha realizado más de 350 comunicaciones científicas en congresos de oncología médica nacionales e internacionales.