Una ONG critica que el Ayuntamiento de València le revoque la licencia para dar comida a cerca de 600 personas sin hogar

Un informe de Parques y Jardines asegura que el reparto es "inasumible" por el "impacto higiénico-sanitario" que produce

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayuda una Familia ha criticado que el Ayuntamiento de València le haya revocado la autorización para repartir cerca de 650 raciones diarias de comida a personas en situación de sin hogar en los jardines del Turia, donde está realizando esta acción desde el pasado 6 de noviembre, fecha en la que recibió el permiso.

La entidad reparte la comida desde las 14 hasta las 15.00 horas a personas en situación de sin hogar que no tienen "otra opción" porque asegura que el consistorio no tiene comedores sociales y las otras organizaciones no pueden atender a todos los que lo necesitan.

Así lo ha explicado el fundador y responsable de la entidad, Conor Hannah, en declaraciones a los medios durante su labor diaria bajo el Puente de Ademuz de los jardines del Turia, hasta donde se han acercado este martes cientos de personas en situación de calle, que han recibido arroz, pollo, un refresco, flan y pan de manos del grupo de cerca de 15 voluntarios involucrados en el reparto, algunos de ellos receptores también de esta ayuda.

"En conversaciones con el Ayuntamiento, decidimos que este punto en el río era el mejor", ha comentado. Sin embargo, cinco semanas más tarde han recibido una notificación "sin preaviso" de que se revocaba la licencia, basada en dos informes de la Policía Local y el servicio de Jardines. Desde el 14 de diciembre reparten comida sin autorización.

En la notificación de revocación, consultada por Europa Press, el consistorio argumenta que la actividad tiene un "impacto social e higiénico-sanitario en su entorno inasumible por este espacio ajardinado". También se afirma que el reparto de comida "está teniendo un 'efecto llamada' para que personas sin techo pernocten en asentamientos improvisados a lo largo del Jardín del Turia, convirtiéndose en verdaderos poblados".

Igualmente, se hace referencia a "problemas de seguridad por encendido de hogueras, peleas entre indigentes, y enfrentamientos con usuarios del jardín" y operarios de Parques y Jardines. Se solicita a la entidad que se traslade "a unas instalaciones fuera del Jardín del Turia adecuadas para tal fin, y que cuenten con un recinto cubierto con instalaciones de aseo y limpieza personal".

Conor Hannah ha expuesto que en el informe de la Policía Local que incorpora la notificación se hace referencia a hechos ocurridos en octubre, cuando la ONG empezó a actuar en noviembre. Además, ha señalado que "el 80% de las fechas con las que la Policía ha justificado que se causan peleas fueron domingo", día en el que no reparte, sino que lo hacen otras entidades. En el informe constan hechos ocurridos en distintas ubicaciones el 1, 16, 18 y 19 de octubre e inspecciones del 20, 29 y 31 de octubre. También se hace referencia a la actividad de una entidad distinta.

El responsable de la ONG ha criticado que, por un incremento de basura, "se revoque una licencia que sirve 15.000 comidas al mes" a personas en situación de sin hogar y propone un refuerzo de limpieza. Ha defendido que los voluntatios recogen los residuos al finalizar la comida pero ha reconocido que hay usuarios que dejan restos en otros tramos al llevarse hasta allí su ración.

En cuanto a la seguridad, Hannah ha indicado que él ha propuesto al consistorio que se movilice un vehículo policial que realice labores de vigilancia para "prevenir problemas" durante el servicio de comidas, pero según el presidente de la entidad, desde el consistorio han rechazado esta opción y las autoridades no han acudido a la zona desde que obtuvieron la autorización.

Hannah ha admitido que "hay momentos en los que la gente (los usuarios) tienen poca paciencia", pero que la ONG "puede controlar bien a la gente" y "en general no hay problema con peleas". El fundador de la entidad ha hecho hincapié en que, en esta zona, las personas en situación de sin hogar cuentan con espacio para comer por grupos. "Es una muy buena prevención de los problemas porque no están muy juntos en un lugar", ha destacado.

Respecto a si ha contactado con el Ayunamiento, Conor Hannah ha lamentado que el consistorio no les llamase antes para abordar una posible revocación y ha explicado que este martes sí ha hablado con la corporación municipal pero "sin ningún resultado". "Dicen que están buscando un local, pero eso es el futuro, necesitamos reiniciar la autorización para hoy", ha sostenido.

ACTIVIDAD "INASUMIBLE"

Ante esta denuncia pública, el Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines del Ayuntamiento --un área que dirige Vox--, ha señalado en un comunicado que ha elaborado un informe sobre la incidencia de este reparto de alimentos en este tramo del antiguo cauce en el que califica de "insaumible" el impacto de esta acción en una zona que habitualmente acoge una gran cantidad de personas usuarias, dado su carácter lúdico y deportivo.

Según se recoge en el informe, "se están registrando graves incidencias higiénico-sanitarias que afectan a la salud pública". "Ante la falta de medios del OAM Parques y Jardines para asumir su retirada inmediata, se está produciendo un aumento en la presencia de cucarachas, roedores y fauna avícola, lo que conlleva el consiguiente incremento de patógenos y parásitos, además de acumulaciones de deyecciones animales, a los que se suman los excrementos de los propios comensales y los restos arrojados de alimentos", añade el informe de ese servicio del Ayuntamiento.

COORDINACIÓN

Ante la situación generada, desde la Concejalía de Servicios Sociales --área del PP-- han explicado que se han puesto en contacto este martes con la fundación y les han ofrecido "coordinarse y entrar en el circuito de trabajo que ofrecen los servicios sociales para atender a las personas más vulnerables, como hacen el resto de organizaciones", según fuentes de este departamento.

"El objetivo es poder dar una solución integral a las personas que sufren sinhogarismo y para ello es importante estar en el circuito que tenemos en marcha desde Servicios Sociales", ha afirmado la delegación municipal, que ha asegurado que ha ofrecido a la entidad "colaboración y asesoramiento para orientarles a la solicitud de un local donde puedan hacer el reparto".

"La atención de las necesidades básicas de la población se realiza a través de los servicios municipales de atención primaria, tanto los 13 centros de Servicios Sociales, como el Centro de Atención a Personas Sin Techo y el Centro de Apoyo a la Inmigración", han señalado desde este departamento, que subraya que también se atienden estas necesidades en colaboraciones con entidades sociales "de forma puntual o continuada, que facilitan alimentos a personas y familias derivadas por los servicios sociales".

"Estas derivaciones se realizan de forma profesional y coordinada, previa valoración técnica de los trabajadores con seguimiento y coordinación con las entidades. En Valencia contamos con tres entidades de repartos de alimentos como Casa Caridad, Mensajeros de la Paz y la Despensa Solidaria", ha recalcado.