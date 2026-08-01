La Orquestra de la Comunitat estrena 'Les Arts en Madrid', su primer ciclo propio en el Auditorio Nacional

Archivo - Orquestra de la Comunitat Valenciana - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE - Archivo

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) contará con su primer ciclo propio en el Auditorio Nacional de Madrid a partir de la temporada 2026-2027. Bajo el título 'Les Arts en Madrid', la programación incluirá tres conciertos de la formación titular del Palau de les Arts Reina Sofía dirigidos por Sir Mark Elder, Mikko Franck y Thomas Hengelbrock.

De esta forma, la OCV consolida su perfil sinfónico tras actuar en los últimos años en algunos de los principales auditorios y certámenes españoles, entre los que figuran el Festival Internacional de Santander, la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival de Granada, el Palau de la Música Catalana o el mismo Auditorio Nacional, ha subrayado la Generalitat en un comunicado.

Thomas Hengelbrock será el encargado de inaugurar la programación en Madrid el 15 de noviembre con una propuesta íntegramente dedicada al romanticismo alemán. Junto al violinista Christian Tetzlaff, la formación titular de Les Arts interpretará el 'Concierto para violín' de Johannes Brahms. La actuación se completará con la 'Sinfonía n.º 2' de Robert Schumann.

La segunda cita del ciclo tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 y supondrá el debut de Mikko Franck al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en Madrid. El programa estará dedicado al repertorio francés y abordará obras inspiradas en el mar y el mundo onírico.

La velada comenzará con 'Poème de l'amour et de la mer', de Ernest Chausson, con la participación del tenor Michael Spyres. A continuación, se interpretará el 'Prélude à l'après-midi d'un faune' de Claude Debussy y, finalmente, 'La Mer'.

El ciclo concluirá el 13 de mayo de 2027 con el director musical de Les Arts, Sir Mark Elder, al frente de un programa centrado en el repertorio ruso. La OCV interpretará 'Scherzo à la russe', de Ígor Stravinsky, y la 'Sinfonía n.º 9' de Dmitri Shostakóvich', así como una selección del ballet 'La bella durmiente', de Chaikovski.

Este mismo programa formará parte de la gira que la Orquestra de la Comunitat Valenciana realizará durante el mes de mayo, con actuaciones previstas en el Festival de Úbeda, el día 14, y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el día 15.