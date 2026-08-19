La Orquestra de la Comunitat Valenciana reúne en Les Arts a los grandes directores del circuito internacional

Archivo - Cultura.- La Orquestra de la Comunitat estrena 'Les Arts en Madrid', su primer ciclo propio en el Auditorio Nacional - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía reunirá en la temporada sinfónica 2026-2027 a directores de referencia del circuito internacional como Sir Mark Elder, Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda y Vasily Petrenko, al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV).

La programación incluye obras de Brahms, Chaikovski, Debussy, Mahler, Mozart, Sibelius, Wagner, Schumann, Stravinski y Richard Strauss, entre otros compositores, además de la participación de reconocidos solistas invitados, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tras su visita al Festival de Pollença el próximo 30 de agosto junto a Sir Mark Elder y las 'Variaciones Enigma', de Elgar, y la 'Sinfonía N.º 7', de Beethoven, la Orquestra de la Comunitat Valenciana iniciará en septiembre su habitual gira autonómica previa al inicio de la nueva campaña de Les Arts.

Bajo la dirección de la alemana Anja Bihlmaier, la formación actuará los días 11 y 12 de septiembre en L'Auditori de Torrent y el Palau Altea Centre d'Arts, respectivamente, con las piezas 'Cuadros de una exposición', de Músorgski, y la 'Sinfonía N.º 5' de Chaikovski. Este mismo programa también se interpretará durante la Jornada de Puertas Abiertas prevista para el 13 de septiembre en el edificio diseñado por Calatrava.

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE ABONO

El director musical de Les Arts, Sir Mark Elder, inaugurará la temporada de abono los días 16 y 17 de octubre en València y Castellón de la Plana, respectivamente.

La cita incluirá el 'Preludio de 'Lohengrin", de RichardWagner, y el 'Concierto para piano N.º 1' de Chaikovski, con Pavel Kolesnikov en el teclado. La segunda parte del programa estará dedicada a Richard Strauss con sus poemas sinfónicos 'Don Juan' y 'Till Eulenspiegels lustige Streiche'.

Elder regresará al Palau de Les Arts en mayo de 2027 con una propuesta centrada en el repertorio ruso e integrada por 'Scherzo à la russe', de Stravinsky, la 'Sinfonía N.º 9' de Shostakóvich' y una selección del ballet 'La bella durmiente', de Chaikovski.

Posteriormente, el director británico y la OCV realizarán una gira con conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Úbeda, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, València y Castellón de La Plana.

HENGELBROCK Y MANACORDA

Thomas Hengelbrock regresará a Les Arts el 14 de noviembre e inaugurará, un día después, el primer ciclo de la OCV en el Auditorio Nacional de Madrid. Acompañada del violinista Christian Tetzlaff, la formación titular de Les Arts interpretará el 'Concierto para violín' de Brahms y la 'Sinfonía N.º 2' de Robert Schumann.

Por su parte, el recientemente designado titular de 'Les Siécles', Antonello Manacorda, dirigirá los conciertos previstos los días 18 y 20 de diciembre en València y Castellón de la Plana. El maestro italiano abrirá la velada con 'Sieben frühe Lieder', de Alban Berg, con la soprano Christiane Karg, y la 'Sinfonía N.º 4' de Mahler.

DEBUT DE MIKKO FRANCK

El debut de Mikko Franck tendrá lugar en febrero de 2027 con una triple cita en Les Arts, el Auditori de Castelló y el Auditorio Nacional de Madrid, los días 12, 13 y 14, respectivamente.

El director finlandés ofrecerá un programa dedicado al impresionismo francés y compuesto por 'Poème de l'amour et de la mer', de Ernest Chausson, con el tenor Michael Spyres; 'Prélude à l'après-midi d'un faune' y 'La Mer', de Claude Debussy.

La Orquestra de la Comunitat Valenciana consolida su vínculo con Sir John Eliot Gardiner, que regresa al teatro valenciano con un único concierto el 4 de marzo de 2027 en el que propone una lectura de cien años de música europea.

El maestro británico, figura clave en la interpretación historicista, abrirá la velada con 'Leonore N.º 2', una de las cuatro oberturas que Beethoven escribió para su única ópera, 'Fidelio'. El programa también incluye los 'Kindertotenlieder' de Mahler, que cantará la mezzosoprano Alice Coote, y la 'Sinfonía N.º 5' de Jean Sibelius.

PETRENKO Y JORDAN

Vasily Petrenko colaborará nuevamente con la orquesta titular de Les Arts con dos conciertos en la Comunitat Valenciana (València y Castellón de La Plana), y una actuación en el Auditorio Nacional de Madrid.

El titular de la Royal Philharmonic Orchestra se inclina en esta ocasión por la 'Sinfonía N.º 40' de Mozart y el poema sinfónico de Strauss 'Don Quijote', con el chelista español Pablo Ferrández.

La temporada sinfónica de Les Arts concluirá el 1 de julio de 2027 con el primer concierto de Philippe Jordan con la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

El director titular de la Staatsoper de Viena dirigirá la 'Sinfonía N.º 2', "Resurrección", de Gustav Mahler, en una actuación con la participación del Cor de la Generalitat, la soprano Maria Bengtsson y la contralto Eve-Maud Hubeaux.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas de la programación sinfónica de la temporada 2026-2027 pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta del teatro: taquillas, el teléfono 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.