La Orquestra Filharmònica UV protagonizará el 23 de abril en el Palau de la Música un concierto benéfico

La Orquestra Filharmònica UV, dirigida por Alexander Liebreich, protagoniza en el Palau de la Música el gran concierto benéfico convocado por el Rotary Club - UV

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València será el escenario, el próximo jueves 23 de abril a las 19.30 horas, de un acontecimiento musical y solidario protagonizado por la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València: el concierto benéfico a favor de la Asociación Hogares Compartidos.

Organizado por el Rotary Club Valencia con la colaboración del Palau de la Música de València, este evento reúne el talento de la OFUV, la dirección del prestigioso maestro Alexander Liebreich y la voz de la soprano Chen Reiss. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en la taquilla del Palau de la Música de València o a través de su página web, informa la UV en un comunicado.

El concierto se ha presentado este jueves en rueda de prensa en el Palau y ha contado con la presencia de representantes de las instituciones participantes: Cristóbal Suria, gerente de la Fundació General de la Universitat de València; Pepe Conejero, miembro del Rotary Club Valencia; Amparo Azcutia, representante de Hogares Compartidos; Nieves Pascual, subdirectora de Música del Palau de la Música de València, y el maestro Alexander Liebreich.

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE EXCELENCIA

Durante su intervención, el gerente de la Fundació UV ha subrayado "el orgullo que supone para la institución participar en esta iniciativa, que pone en valor a una formación musical universitaria que cuenta con una amplia y consolidada trayectoria y que proporciona formación de alta calidad en interpretación orquestal a los 80 jóvenes músicos que la forman".

En esta línea, Suria ha destacado la labor del Àrea d'Activitats Musicals UV impulsando la participación de las distintas formaciones musicales universitarias en conciertos y en eventos de estas características para fomentar no solo el crecimiento artístico, sino también la conexión de los jóvenes universitarios con la realidad social de su entorno.

Por su parte, el maestro Alexander Liebreich, director titular de la Orquesta de València y asesor artístico del Palau de la Música de València, ha manifestado su "entusiasmo" por volver a trabajar en el Palau con la OFUV: "Es una formación con una energía muy especial: juventud, curiosidad y una enorme honestidad musical".

El programa incluirá las Vier letzte Lieder de Richard Strauss, interpretadas por la aclamada soprano Chen Reiss, de quien Liebreich destaca que "es un lujo absoluto, ya que tiene una combinación muy rara: pureza vocal y profundidad expresiva. En Strauss, eso es esencial, porque no basta con cantar bello, hay que entender el silencio, la fragilidad".

La segunda parte estará dedicada a la monumental Sinfonía núm. 1 'Titán' de Mahler que, en palabras del maestro Liebreich "exige compromiso total porque no es música decorativa; es existencial. Y creo que una orquesta joven como esta conecta de manera muy directa con esa intensidad emocional".

Respecto al reto de dirigir el concierto, Liebreich describe su labor como director desde una vocación constructiva: "Siempre intento tender puentes; entre tradición y presente, entre músicos y público y también entre la excelencia artística y el compromiso humano. Este concierto reúne precisamente todo eso".

MÚSICA CON IMPACTO REAL

Por su parte, Amparo Azcutia, representante de la Asociación Hogares Compartidos, ha recordado que la entidad lleva 13 años ofreciendo alojamiento digno a personas mayores de 60 años en riesgo de exclusión.

A través de un programa de acompañamiento social en viviendas supervisadas, la asociación atiende anualmente a unas 600 personas que se ven obligadas a compartir vivienda debido a su situación de vulnerabilidad.

Los fondos recaudados permitirán continuar alquilando viviendas a "precios éticos" gracias a propietarios solidarios, "devolviendo así la dignidad y la alegría de convivir a los mayores de València".

Pepe Conejero, miembro del Rotary Club Valencia, ha destacado que este concierto es el reflejo del lema fundamental de la organización: 'Dar de sí antes de pensar en sí'. "Hoy no solo nos reúne el amor por el arte y la música de Strauss y Mahler, sino un compromiso compartido: el bienestar de nuestros mayores", ha afirmado Conejero.

Asimismo, ha querido agradecer profundamente la participación voluntaria de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV), de Alexander Liebreich y de Chen Reiss, señalando que su presencia "eleva mucho el prestigio del evento". Pepe Conejero ha recordado que cada entrada vendida "se transforma en hogar y compañía" para quienes más lo necesitan.