La Orquestra de València celebra el 9 d'Octubre con un concierto que reúne música valenciana y obras del Siglo XX

Orquestra de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquestra de València celebrará el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con un concierto el día 8 a las 19 horas en la Sala Iturbi del Palau de la Música de València. La Senyera presidirá la sala, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acceso será gratuito hasta completar el aforo. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha invitado la ciudadanía a asistir a este concierto: "el 9 d'Octubre es una ocasión para compartir nuestra música y celebrar aquello que nos une como valencianos. Queremos que el Palau abra las puertas a todas las personas que deseen vivir esta fiesta con la Orquestra de València".

Catalá ha destacado también la presencia de compositores valencianos en el programa: "escuchar Manuel Palau y Eduardo Montesinos junto a Falla y Ravel nos permite reconocer la fuerza de nuestra tradición musical y disfrutar de su diálogo con obras conocidas en todo el mundo".

Por su parte, el director del Palau, Vicente Llimerá, ha señalado que "el programa ofrece la oportunidad de redescubrir dos compositores valencianos y de celebrar el 9 d'Octubre con nuestra orquesta y con el público del Palau".

Dirigida por su titular, Alexander Liebreich, la Orquestra de València abrirá el concierto con la Marcha burlesca de Manuel Palau, una partitura de carácter colorista y mediterráneo en la cual se aprecian influencias de Ravel.

A continuación, el pianista Carlos Apellániz interpretará la versión de 1996 del Concierto para piano y orquesta de Eduardo Montesinos. La partitura combina elementos del jazz, ritmos latinos y una estructura clásica, con una escritura pianística de gran virtuosismo.

En la segunda parte sonarán las suites nº 1 y nº 2 de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, extraídas del ballet estrenado en Londres en 1919 por los Ballets Rusos. Su música combina recursos de la vanguardia europea con elementos del folclore español. Después, la orquesta interpretará el Bolero de Maurice Ravel.

Sobre un ritmo persistente, la misma melodía pasa de un instrumento a otro y crece gradualmente hasta el final de la obra. La velada concluirá con el Himno de la Comunitat Valenciana, del maestro José Serrano, con letra de Maximiliano Thous.