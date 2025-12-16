Ortí asegura que impulsará el valenciano para que la gente conozca y use la lengua "por gusto, no por imposición"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante la presentación del Decreto de Convivencia junto al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que desde esta responsabilidad va a impulsar el valenciano para que la ciudadanía de la Comunitat conozca y use la lengua "por gusto, no por imposición".

Así lo ha aseverado la nueva responsable de política educativa del Consell en la presentación del decreto de convivencia en una rueda de prensa --la primera desde que ha accedido al cargo-- en la que los medios le han preguntado por su sensibilidad hacia la promoción de la lengua propia.

En este sentido, Ortí ha considerado que "dejar que los ciudadanos se expresen" --en referencia a la consulta llevada a cabo a las familias para que elijan entre castellano y valenciano como lengua base de sus hijos-- "en ningún momento va en detrimento" del idioma.

"Es incuestionable que soy defensora de la lengua valenciana, me he pasado veinte años en la escuela enseñando a leer y escribir y tengo clarísimo que la manera de fomentar una lengua es enseñar a los usuarios a que la valoren y la imposición no va en esa línea", ha razonado.

Ha abundado en que "escuchar el deseo de los padres ha reflejado la realidad social que tenemos, mitad y mitad, que es la realidad lingüística y, evidentemente, nosotros impulsaremos el uso de la lengua y que la gente de la Comunitat la conozca y la use por gusto, no por imposición", ha aseverado.

Los periodistas también se han interesado por la anunciada modificación --en la etapa del anterior conseller, José Antonio Rovira-- del temario de la asignatura de Valenciano en Bachillerato y sobre las críticas que apuntaban a que podía suponer la eliminación de autores catalanes.

Sobre esta cuestión, el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez, ha explicado que este cambio va en la dirección de "fomentar movimientos culturales que hay dentro de la Literatura Valenciana".

"Pero, en ningún momento, --ha puntualizado-- se ha hablado de veto a determinados autores". La intención es "recuperar el espíritu" del currículum de 2015 y ofrecer un enfoque que destaque movimientos como el Segle d'Or o la Reinaixença, ha citado.