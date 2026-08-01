Ortí: "Esta Conselleria está preparada para afrontar absolutamente todos los escenarios de inicio de curso"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en la entrevista con Europa Press. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, asegura que su departamento está "preparado para afrontar absolutamente todos los escenarios que se produzcan a inicio de curso", incluido el de nuevas protestas de la comunidad educativa.

Así lo destaca la titular de Educación, en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntada por si siente como una amenaza la posibilidad de que se reactive la huelga en la educación pública valenciana, que se mantuvo de forma indefinida desde el 11 de mayo y que se encuentra suspendida, pero no desconvocada, según recalcan los sindicatos.

Esta misma semana, la Coordinadora de Assamblees Docents del País Valencià (CADPV), junto con los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CGT, CSO, COS y Docents en Lluita, ha acordado "reactivar" las protestas de cara al inicio del próximo curso escolar y ha anunciado la convocatoria de manifestaciones para el próximo 12 de septiembre.

Al respecto, Ortí ha aseverado: "Esta Conselleria está preparada para afrontar absolutamente todos los escenarios que se produzcan a inicio de curso, pero yo creo que también ha llegado el momento de hablar claro en relación a que si los sindicatos ya tienen una hoja de ruta, es un claro indicador de que no piensan negociar ni aceptar ninguna cuestión que planteemos y de que, de alguna manera, les da igual las propuestas que podamos presentar porque parece ser que ya tienen una actuación claramente definida".

"Por supuesto, --ha continuado-- no es nuestra postura, ya que nosotros estamos abiertos al diálogo, queremos seguir hablando absolutamente con todos los sectores y es nuestra manera de gobernar".

Interrogada por la capacidad que hay aún para negociar sobre las reivindicaciones del profesorado, Carmen Ortí ha subrayado que "hay margen de maniobra absolutamente en todos los apartados, lo que pasa es que negociar no significa imponer".

"Negociar significa encontrar un término medio, un punto a medio camino entre lo que proponen unos y lo que otros piden. Nadie pierde y todos ganan. Pero no puede ser que siempre se esté exigiendo que sea una parte la que impone su criterio y la otra la que tiene que someterse", ha razonado.

Específicamente sobre la demanda de reducción de ratios, ha comentado que "en estos momentos los sindicatos están abogando por el planteamiento que realiza el Ministerio y donde más discrepancia hay es en la etapa de primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3". Ha justificado el desacuerdo en que "ese tipo de ratio va en contra totalmente de la escolarización del alumnado en esa etapa".

"En primer lugar, porque va en contra de la propia ley orgánica que establece que las administraciones tienen la obligación de incrementar el número de plazas en esa etapa. Y la segunda y más importante es porque esa bajada de ratios tan drástica supondría la desaparición del 60% de las plazas que actualmente se ofertan. Además, va en contra de las necesidades de las familias, de la conciliación y de la política del Consell de Juanfran Pérez Llorca, que ha hace un gran esfuerzo en la gratuidad de esa etapa educativa", ha argumentado.

La responsable de la política educativa del gobierno valenciano reconoce que su llegada a la Conselleria ha estado "claramente marcada por las reivindicaciones de los sindicatos desde el primer momento" y reivindica que "tuvo y tiene" un interés "en trabajar de manera conjunta para solucionar los problemas" porque está en su carácter "el diálogo".

Ha recordado sus 35 años de trayectoria en la educación pública y, en consecuencia, su objetivo claro de coger las riendas de la Conselleria para "mejorar el sistema y trabajar por que las cosas funcionen mejor".

"Está siendo un año muy exigente en este sentido y, además, a la semana de haber sido nombrada consellera ya me tuve que enfrentar a la primera huelga, pero esa situación no me ha hecho olvidarme de mis objetivos que son trabajar con toda la comunidad educativa para que esto funcione", ha defendido.

Ha agregado que "una de las cosas más significativas" que encontró cuando accedió al cargo fue que "realmente había muchos aspectos de mejora porque durante muchos años no se han hecho grandes avances, incluyendo por supuesto la etapa del gobierno del Botànic". Ha puesto como ejemplo la cuestión laboral de los docentes, donde, a su juicio, "se ha hecho más en los ocho meses del gobierno del presidente Pérez Llorca que en los ocho años del Botànic".

Cuando se le ha planteado que las protestas del sector educativo se producen en comunidades de diferente signo político y si sería necesario un pacto nacional en esta materia, la consellera responde que "todos los acuerdos a los que se pueda llegar y todo lo que esté respaldado por la mayoría de los gobernantes, evidentemente, puede tener una repercusión positiva en el sistema".

EL MINISTERIO LEGISLA "CON CERO EUROS"

Sobre la administración central, se ha mostrado crítica y ha afeado que "es una costumbre" por parte del Gobierno regular cuestiones como los horarios o el número de alumnos por aula "sin una memoria económica, es decir, con cero euros". "Entienden que tienen carta blanca para poder legislar lo que consideren, pero luego esto tensiona mucho la situación financiera de las diferentes comunidades autónomas", ha reprochado.

"El Botànic también hizo lo mismo con el decreto de inclusión", se ha quejado Ortí, que ha señalado que esta norma "se vendió como pionera, pero el planteamiento que realiza va asociado a una cantidad ingente de recursos personales y el propio decreto especifica que se llevará a cabo con recursos propios del centro".

Y sin embargo, apostilla, "las personas que lo firmaron, lo gestionaron y lo negociaron, son las que encabezan ahora las pancartas que aparecen en las manifestaciones, donde precisamente uno de los lemas es 'sin financiación no hay inclusión'". "Me gustaría mucho que eso lo hubieran tenido en cuenta cuando ellos estuvieron legislando", ha recriminado.

Por su parte, ha remarcado la labor del actual equipo por la inclusión, porque, aparte de educadores sociales que se van a insertar en los centros educativos, se ha realizado una apuesta importante por personal de atención y la creación de 48 aulas Ueco, que suman un total de 130 en lo que llevamos de legislatura frente a las 56 que puso en marcha el Botànic en 8 ocho años".

Ante las críticas, la consellera ha afirmado que puede poner sobre la mesa mejoras de cara al próximo curso escolar, "una de las más significativas, evidentemente, el tema del personal". Aquí ha sacado pecho de que "por primera vez, desde hace muchos años, a mitad de julio ya están realizadas las adjudicaciones y, por lo tanto, prácticamente la totalidad de los docentes ya saben dónde van a estar, pueden organizar sus vidas y dejamos muy poca cosa para la improvisación del inicio de curso".