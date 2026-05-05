Ortí sobre denuncia de conciertos con centros que segregan por sexo:"No conocemos que haya habido ninguna irregularidad"

La consellera de Educación, Carmen Ortí. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

CASTELLÓ 5 May. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado, respecto a la denuncia de Compromís sobre la renovación de conciertos educativos en siete colegios que "en la práctica siguen separando al alumnado entre niños y niñas", que no tienen conocimiento de que haya habido ninguna situación de irregularidad "más allá del deseo de las familais de elegir con libertad un centro u otro".

Ortí se ha pronunciado así en el Ayuntamiento de Castelló tras mantener una reunión con la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, al ser preguntada al respecto.

"Si a día de hoy se pueden renovar estos conciertos es porque eran anteriores a este gobierno, por lo que ésta no es una situación de este momento, sino de un momento muy anterior, cuando gobernaba el Botànic", ha subrayado la titular de Educación, la cual ha añadido que, en principio, "absolutamente todos los centros que están sometidos a concierto educativo tienen controles por parte de la administración y están sujetos a toda la normativa".

"Pero sobre todo, están sometidos a los procedimientos de admisión, que garantiza que todas las personas que participan en concurrencia competitiva para obtener un puesto escolar pueden acceder al centro que libremente quieran elegir las familias sometidos a los mismos criterios de puntuación, y esto es universal", ha dicho.

De hecho, la consellera ha expicado que este procedimiento es "tan garantista" que en algunos de estos centros, cuando algunas familias de sexo no mayoritario del alumnado del centro han querido optar a esas plazas, siempre y cuando han conseguido las puntuaciones que se lo permitía, "han entrado al centro y se han matriculado".

Ortí ha calificado de "bastante irresponsable" criticar una cosa "que se ha hecho anteriormente exactamente igual", y ha añadido que la garantía del cumplimiento de las leyes está "en que la administración supervisa, vela y establece mecanismos de trato igualitario para todas la personas, sean chicos o chicas, que participan en el proceso de admisión".