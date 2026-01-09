Ortí visita el IES 25 de Abril de Alfafar para conocer el estado de la reparación de la calefacción

Visita al IES de Alfafar de la consellera Ortí - GVA

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado este viernes el IES 25 de Abril de Alfafar (Valencia) para conocer "de primera mano" el estado de la reparación de la incidencia producida en el sistema de calefacción del centro. Ortí también ha hablado con alumnos y alumnas y agradecido al claustro de profesores el esfuerzo realizado en este centro educativo afectado por la dana.

Ortí ha estado acompañada por el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; la delegada territorial de la Conselleria en Valencia, Inma Murgui, y representantes de la comunidad educativa, tanto de la dirección del centro como profesorado y familias del alumnado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha destacado que los responsables de las tres direcciones territoriales de la Conselleria de Educación "permanecen alerta para actuar de inmediato ante posibles problemas producidos en los sistemas de calefacción en los institutos ante las bajas temperaturas que se registran estos días".

Durante su visita al IES 25 de Abril han podido comprobar los trabajos de reparación que se están realizando para dar solución a esta avería, en la que está trabajando un equipo de dos empresas desde primera hora de la mañana de este viernes.