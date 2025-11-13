Óscar Bernàcer explora "el oscuro backstage de la televisión" con un film con Carmen Arrufat y Àlex Monner

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Óscar Bernàcer rueda en València 'María Martínez Ruiz no puede volver', un largometraje escrito por Gracia Solera y con un reparto encabezado por Carmen Arrufat y Àlex Monner que explora "el oscuro backstage de la televisión".

Se trata de una comedia dramática que traslada al espectador hasta finales de los 90 y principios de los 2000.

Fani entra como becaria en un programa de testimonios. Dispuesta a lo que sea con tal de no perder su trabajo, se atreve a llevar a la única mujer que tiene prohibido volver: María Martínez Ruiz. En palabras de su director, la cinta "parece una distopía, pero no lo es". "En plena era del #metoo a las nuevas generaciones les cuesta creer que aquellos entornos tan tóxicos existieran", agrega.

Según Bernàcer, uno de los principales retos de la película consiste en: "¿Cómo plasmar con ojos de 2025 un universo de finales de los 90/principios de los 2000, machista, clasista y lleno de trepas? ¿Hay alguien en esta película que merezca ser salvado?".

La realidad supera la ficción, y la telerrealidad más si cabe. Una película basada en hechos reales tal y como asegura, y recuerda, su guionista, Gracia Solera: "Ocurrió así, tal cual. Hace años entré en mi primera redacción de televisión y me encontré con un cartel que decía 'María Martínez Ruiz no puede volver'". Me pasé una semana preguntándome qué habría hecho esa mujer para que se le vetara la entrada en un programa donde todos andábamos como locos por engatusar a alguien para que viniera".

De este modo, la película descubre ese otro lado de la industria de la televisión, donde la verdadera historia se encuentra en el backstage y cuando los focos se apagan.

PROGRAMAS DE TESTIMONIOS

"La otra cara que nunca ha visto el espectador: lo que ocurre, y lo que ocurría en la trastienda de los programas de testimonios. Esa realidad alterada y manipulada que arrasaba en audiencia, pero que nada se atrevía a reconocer que consumía", añaden los responsables de la producción en un comunicado.

La cinta, producida por Nakamura Films y Cuéntaselo a Verónica, cuenta con la producción ejecutiva de Araceli Isaac Delso ("En L'Eixam - En el enjambre", "La casa", "Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias").

'María Martínez Ruiz no puede volver' cuenta con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Institut Valencià de Cultura y del Instituto de Crédito Oficial; con la participación de RTVE - Radio Televisión Española, Movistar Plus+, À Punt Mèdia y CREA SGR. Su estreno en cines llegará de la mano de Syldavia Cinema.

Además, en sus etapas de guion y desarrollo, ha recibido el apoyo de CDPAI Ibermedia, de la Comunidad de Madrid, de la Residencia de Cine de Extremadura, de Fikticia Mad, SGAE, del Festival de Cine de Alicante, de Ventana Sur y Promercat. FeelSales corre a cargo de las ventas internacionales.