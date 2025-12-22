La otra cara de la Navidad: aumentan las llamadas al Teléfono de la Esperanza

VALÈNCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad es una época del año asociada socialmente a la alegría y la celebración, pero para muchas personas puede convertirse en un periodo difícil marcado por la soledad, el duelo, los conflictos familiares o el malestar emocional. En 2024, el servicio del Teléfono de la Esperanza un aumento del 13% en las atenciones por la soledad no deseada en estas fechas.

"Pedir ayuda te conecta con recursos y con personas que pueden sostenerte. En fechas como estas, esa llamada puede cambiar un día entero", señala la responsable del Programa de Soledad No Deseada del Teléfono de la Esperanza, Josefina Santos.

La soledad no deseada es una percepción de carencia de vínculos y comunicación que puede traer tristeza, pérdida, miedo, nostalgia, fracaso o infelicidad, que puede derivar en aislamiento y menor participación social, ha explicado la ONG en un comunicado. "La soledad no deseada es una experiencia subjetiva de desconexión. No depende del número de personas cerca, sino de cómo de conectada me siento con ellas", insiste Santos.

Es por esto que el Teléfono de la Esperanza recuerda que su servicio de atención telefónica, atendido por voluntariado formado en la escucha activa y la orientación en crisis, está también disponible, de forma gratuita y confidencial, durante estos días navideños.

"Ofrecemos un espacio seguro de escucha y acompañamiento, confidencial y gratuito, donde poner en palabras lo que a veces no se puede compartir en el entorno más cercano", dice Santos.

LO QUE MUESTRAN LOS DATOS DE NAVIDAD

En 2024, el Teléfono de la Esperanza registró un aumento del 13% en las atenciones por soledad no deseada durante el periodo navideño respecto al resto del año. Aunque la franja 46-65 años sigue concentrando aproximadamente la mitad de las demandas, el perfil se desplaza ligeramente: las mujeres continúan siendo mayoría (66,18%), pero crece la proporción de hombres que solicitan apoyo (33,52% frente al 31,59% de la media anual).

Durante el año 2025, el Teléfono de la Esperanza de Valencia, en cuanto a su servicio por soledad no deseada, mantiene un nivel de acompañamiento telefónico parejo al 2024, situándose en torno a las 400 atenciones anuales.

Sigue destacando la demanda mayoritaria de las mujeres (83,24%), pero desciende casi un 5% en comparación con la demanda del servicio en 2024. Por el contrario, crecen las peticiones de los hombres suponiendo un 16,49% del total en 2025, lo que supone un incremento del 44,5% con respecto al año anterior.

En cuanto al rango de edades más frecuentes, el perfil se focaliza en los usuarios con más de 65 años, representando el 92,93% del total de atenciones, reseñando que las personas de más de 76 años han incrementado su impacto en el programa dado que en 2025 suponen el 61,51% del total de las atenciones, es decir, un 70% más que el año pasado, indicando esto que cada vez más personas, con edades avanzadas, requieren de escucha activa y comprensión emocional.

Estos datos recuerdan que la soledad no deseada no es una anécdota navideña, sino un reto social que exige respuestas sostenidas. Por eso, el Teléfono de la Esperanza se ha sumado activamente a la iniciativa para reconocer el 16 de diciembre como Día Mundial para la Prevención y la Lucha contra la Soledad No Deseada, promovida por la Fundación del Padre Ángel.