Los otros dos técnicos llamados este viernes a la comisión de VPP de Alicante comunican que tampoco comparecerán

Fachada del Ayuntamiento de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los otros dos técnicos de los cinco que están llamados a comparecer --algo que es voluntario-- este viernes en la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante, constituida tras la polémica de las VPP de Les Naus, han comunicado que tampoco asistirán.

Se trata del jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental y de la arquitecta del consistorio que resultó adjudicataria de un piso en esta promoción, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. Ambos se han sumado, así, a los tres funcionarios que ya han trasladado que no acudirán, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

La magistrada que investiga las adjudicaciones en esta promoción ha citado a esta arquitecta para que declare como investigada el 5 de junio, junto con otros nueve beneficiarios de inmuebles. Se da la circunstancia de que ella es pareja del técnico al que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat expedientó --fue suspendido de empleo y sueldo-- por visados de Les Naus.

La jueza ha citado como investigadas, además de a estas diez personas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. También a funcionarios de la administración local y la Conselleria y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único. En total son 15 personas investigadas, que se suman a otras siete que declararán como testigos.

En la anterior reunión de la comisión, la del 14 de abril, cinco funcionarios decidieron no comparecer --algo que es voluntario-- y solo lo hizo un exempleado --ya jubilado-- que trabajó en el consistorio en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyó el residencial Les Naus.