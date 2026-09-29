Pablo Alcaraz, Dani Valero y Ricardo Pomares ganan la XVI edición de los Premios Periodísticos Comunitat Valenciana

Ricardo Pomares - CSIF

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pablo Alcaraz, Dani Valero y Ricardo Pomares han ganado, en las diferentes categorías, la decimosexta edición de los Premios Periodísticos Comunitat Valenciana, que organiza el sindicato CSIF con la colaboración de Uniteco Seguros.

La votación secreta del jurado, compuesto exclusivamente por profesionales de la información, ha propiciado este martes el veredicto. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo martes 3 de noviembre en el hotel SH Valencia Palace, avanzan los organizadores de la convocatoria.

Pablo Alcaraz del Valle, ganador del galardón Periodista Revelación, empezó su etapa en Las Provincias en julio de 2023 a través de unas prácticas extracurriculares durante su formación en la Universitat de València (UV). Tras haber pasado previamente por Biar Digital y València Extra, en verano del año siguiente se incorporó ya como periodista profesional al diario decano de la Comunitat Valenciana. Desde entonces, Alcaraz ha centrado su labor periodística en el seguimiento de la reconstrucción de la dana.

Dani Valero Gómez, premio Periodista del Año, es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Inició su carrera profesional en Las Provincias, donde se especializó en la sección de Economía. En 2015 se incorporó a la redacción de Valencia Plaza, y en 2019 se convirtió en delegado de El Economista en la Comunitat Valenciana. Año y medio después asumió el reto de El Español, al que llegó en solitario como delegado autonómico. Seis años después, este periódico cuenta en la Comunitat con una plantilla de 11 periodistas y redacciones en València y Alicante.

Ricardo Pomares Pastor, distinguido en la categoría Trayectoria Profesional, es periodista de TVE desde 1989, donde ha sido también editor y jefe de informativos. Anteriormente ha trabajado en el diario Levante-EMV y en Antena 3 Radio. Es licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Comunicación por la Universidad Cardenal Herrera CEU y, desde 2011, profesor asociado de la UV.