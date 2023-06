Pablo Bofill desvela "el dolor" de su padre por no recibir "ni una llamada" tras los primeros tramos del Turia

VALENCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pablo Bofill, hijo del arquitecto Ricardo Bofill, ha explicado que después del desarrollo de los primeros tramos de los Jardines del Turia en València, "hubo un abandono" y "no hubo ni una consulta, ni una llamada, ni una participación de un concurso ni hubo ningún tipo de invitación durante tantos años", una situación que "generó un momento de dolor, como si toda la aportación hubiese quedado en nada".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, durante la inauguración del edificio 'Ikon', el nuevo rascacielos residencial más alto de la ciudad de València, que es el último edificio residencial en cuyo diseño participó Ricardo Bofill y que constituye, en palabras de su hijo, "una declaración de amor" a la ciudad.

Pablo Bofill actualmente es el CEO de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA) y ha explicado que cuando la promotora Kronos Homes ofreció al equipo el proyecto de 'Ikon' "ni se miró" lo que era, la "única respuesta fue sí" porque llevaban "esperando este momento desde hace años". Para Bofill, era "un honor volver a un lugar donde se hizo el primer proyecto urbano en la historia del taller", en alusión a los jardines del Turia.

"Ha sido el primer proyecto de transformación de una ciudad que se hizo en la historia del taller, que después hemos hecho en el mundo entero y seguimos haciendo muchos proyectos con alcaldes y con gobiernos (...) pero València seguirá siempre siendo para nosotros el punto de referencia a partir del cual se demostró que se podía hacer una arquitectura sin una gran inversión que tuviese un gran impacto para la vida de los ciudadanos y con una idea que actualmente está más presente que nunca, a través de la vegetación, del agua, los paseos, a través de una vida socialmente responsable y esto sigue siendo no solamente un punto de referencia sino un arquetipo", ha resaltado.

Así, Pablo Bofill ha descrito los años posteriores al trabajo en el Turia como de "tristeza" y "frustración" para su padre. "Hubo una gran tristeza de Ricardo Bofill por no volver", ha expresado.

Ha señalado que el proyecto de un Turia "era una transformación radical de la ciudad y después de los primeros tramos que desarrolló el taller de arquitectura, hubo un abandono completo, y no hubo ni una consulta, ni una llamada, ni una participación de un concurso ni hubo ningún tipo de invitación". "Lógicamente ha sido doloroso", ha comentado.

No obstante, ha señalado que su padre no pensaba que iba a terminar los jardines. "Nunca se pensó que este proyecto tenía que ser para un solo arquitecto o un solo despacho, simplemente que a nivel secuencial el taller participó con muchísima intensidad y muchísimo compromiso durante muchos meses y con viajes constantes aquí, con mucha gente del taller viniendo a València y muchos valencianos quee son parte del equipo de arquitectura hoy en día también y, de repente, después de estos primeros tramos simplemente no hubo ni la mínima consulta".

Así, ha indicado que se hubo "intervenciones que fueron hechas sin ni siquiera considerar cuál era la visión urbanística del parque". "Esto lógicamente es doloroso pero esto es historia pasada", ha comentado, antes de mostrase "encantado" de que el estudio vuelva a Valencia gracias al rascacielos 'Ikon'.