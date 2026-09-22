Pablo López actuará el 27 de mayo en el Roig Arena

Archivo - El cantante Pablo López. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pablo López incluye el Roig Arena en su 'Hibakusha Tour 2027', una nueva gira que llegará al recinto valenciano el 27 de mayo y que llega tras la publicación de su esperado nuevo álbum 'El Cuatro'.

Con 'Hibakusha Tour 2027', Pablo López abre una nueva etapa artística en la que sus nuevas canciones convivirán con los grandes éxitos que han construido una carrera marcada por la emoción, la sensibilidad y una forma única de entender la música.

Esta gira constituirá una experiencia musical en la que cada concierto tendrá su propia energía y en la que la voz, el piano, la banda y la fuerza del directo de Pablo López serán los grandes protagonistas.

Las entradas para el concierto de Pablo López salen a la venta el miércoles, 30 de septiembre, a las 16.00 horas, en roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.