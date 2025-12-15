Pablo López suma una nueva fecha en València: el 23 de enero en el Palacio de Congresos

Archivo - El cantante Pablo López. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pablo López ampliará su paso por València y suma una nueva fecha tras colgar el cartel de entradas agotadas para el concierto previsto el 24 de enero. Así, el cantante también se encontrará con sus fans el viernes 23 de enero de 2026, en el Palacio de Congresos, enmarcado en el ciclo E!Fest Valencia.

El músico malagueño presentará un espectáculo diseñado para teatros y auditorios, combinando sus grandes éxitos con nuevas canciones que formarán parte de su álbum 'El niño del espacio'.

Con una puesta en escena "cuidadosamente elaborada" y acompañado por su banda habitual, Pablo López ofrecerá una velada en la que la música, la sensibilidad y la complicidad con el público serán los protagonistas.

Esta nueva fecha se suma a una gira que está registrando una alta demanda de entradas en toda España y que consolida al artista como uno de los referentes del pop español contemporáneo, asegura la promotora en un comunicado.