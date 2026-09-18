Pablo Munguía, de Berklee València, logra su octavo Emmy por su trabajo con Bad Bunny en la Super Bowl

El profesor de Berklee Valencia Pablo Munguía recibe su octavo premio Emmy - BERKLEE VALENCIA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del programa en Producción musical, tecnología e innovación de Berklee Valencia, Pablo Munguía ha recibido su octavo premio Emmy por su trabajo de mezcla de sonido durante el intermedio de la Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny.

Munguía, que este año contaba con dos nominaciones en la categoría de Mejor mezcla de sonido en una serie de variedades o especial por su trabajo durante la Super Bowl y los premios Óscar, ha sido nominado a los Emmy en 29 ocasiones.

Su trayectoria profesional incluye trabajos como ingeniero de sonido y televisión freelance en eventos como los Óscar, los Grammy, la Super Bowl y los Billboard Music Awards, así como colaboraciones como productor e ingeniero de sonido con artistas de la talla de Céline Dion, Barbra Streisand, Cher, Justin Timberlake, Britney Spears, Madonna, Robbie Williams, Beyoncé, Shakira y Alicia Keys, recuerdan los responsables del campus valenciano de la prestigiosa escuela de música.

La representación de Berklee en los premios Emmy se extiende también a su comunidad de antiguos alumnos con 26 nominados y 6 ganadores. Entre ellos se encuentran dos graduados de Berklee Valencia.

Luke Dennis obtuvo su segundo Emmy en la categoría de Mejor edición de sonido para una serie limitada o de antología, película o especial por su trabajo como editor musical en Beef (Netflix). Anze Rozman fue nominado en la categoría de Mejor composición musical para un programa documental, de no ficción o telerrealidad (banda sonora dramática original) por su trabajo en Prehistoric Planet: Ice Age (Apple TV+).